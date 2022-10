Giovanni Ciacci fuori dal Gf Vip, il pubblico lo ha punito per le frasi su Marco Bellavia È stato il pubblico del Gf Vip a decidere chi eliminare tra Giovanni Ciacci, Elenoire Ferruzzi, Patrizia Rossetti e Gegia per le frasi su Marco Bellavia. Il costumista ha dovuto lasciare la Casa.

A cura di Stefania Rocco

I provvedimenti punitivi presi dal Grande Fratello Vip nei confronti di Ginevra Lamborghini si sono allargati a un altro dei concorrenti che hanno pronunciato le frasi peggiori nei confronti di Marco Bellavia. Squalificata l’ereditiera (di Bellavia aveva detto “Si merita di essere bullizzato”), il conduttore Alfonso Signorini ha ihndetto un televoto flash che ha decretato l'eliminazione di Giovanni Ciacci. Gli spettatori hanno deciso di eliminarlo per le frasi su Marco Bellavia.

Alfonso Signorini convoca Ciacci, Rossetti, Gegia ed Elenoire

Dopo la squalifica di Ginevra – che è stata consolata dai compagni nella Casa, un gesto che ha provocato il fastidio dell’ex moglie di Bellavia – Signorini ha convocato Gegia, Elenoire Ferruzzi, Ciacci e Patrizia Rossetti per renderli partecipi del secondo provvedimento in arrivo: “Abbiamo analizzato ore di filmati. Nel corso degli ultimi giorni sono andate in onda affermazioni che non possono essere accettate, che hanno suscitato lo sdegno di milioni di italiani. Non esistono buoni e cattivi ma alcune frasi che ciascuno di voi quattro ha pronunciato hanno fortemente indignato l’opinione pubblica. Non sono frasi gravissime o condannabili in modo assoluto come quella pronunciata incautamente da Ginevra, per questo non si parla di squalifica immediata, ma sono frasi che ci sono state segnalate centinaia di migliaia di volte”. Ha quindi ricordato a ognuno di loro le frasi in questione:

Di Giovanni e Gegia abbiamo già parlato. Elenoire ha detto “uno così si merita la neurodeliri” . È una frase grave, che segrega la diversità, che emargina, non è inclusiva. Patrizia ha detto “sei hai dei problemi stai a casa tua, non vieni qua a fare psicanalisi gratis”. Questo ha provato un momento di rivolta popolare. Per questo il Grande Fratello ha deciso che il vostro comportamento si è spinto oltre il limite. Vi siete dimostrati insensibili alla richiesta di aiuto di Marco. Dato che è il pubblico a essersi indignato, sarà il pubblico che con il televoto stabilirà chi tra di voi potrà avere una seconda possibilità.

Salvati Carolina Marconi, Wilma Gioco e Charlie Gnocchi

Non sono stati destinatari di alcun provvedimento, ingiustamente, Carolina Marconi, Wilma Goich e Charlie Gnocchi. Anche i tre, come i concorrenti mandato al televoto flash, hanno pronunciato frasi gravissime nei confronti di Marco Bellavia. Per loro, tuttavia, non è stato pensato alcun provvedimento.