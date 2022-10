Giovanni Ciacci dopo l’uscita di Marco Bellavia dal GF VIP: “Ce lo siamo levati dai cog*ioni” Dopo l’uscita dal GF VIP di Marco Bellavia, allontanato per problemi di ansia e crolli psicologici, Giovanni Ciacci fa discutere ancora: “Ce lo siamo levati dai cog*ioni”.

A cura di Gaia Martino

L'uscita di scena di Marco Bellavia dal Grande Fratello VIP ha concentrato il dibattito sul programma di Canale 5. L'ormai ex concorrente nei primi – ed ultimi – giorni di convivenza con i suoi inquilini ha più volte mostrato segni di cedimento e crolli psicologici e sebbene avesse chiesto aiuto, non ha trovato supporto in alcuno dei suoi compagni in Casa. Dopo il suo abbandono diversi VIP hanno fatto il mea culpa, dichiarandosi dispiaciuti per i pensieri su lui più volte esternati. A differenza di questi però, Giovanni Ciacci non sembra essersi pentito e nelle ultime ore ha commentato: "Un Marco ce lo siamo già levati dai cog**oni".

Il commento di Giovanni Ciacci dopo l'uscita di Marco Bellavia

Mentre molti riflettono su quanto accaduto a Marco Bellavia, Giovanni Ciacci pensa alle strategie di gioco per allungare la sua permanenza nella Casa del Grande Fratello VIP e questa mattina rivolgendosi a Patrizia Pellegrino e Charlie Gnocchi ha commentato: "Un Marco ce lo siamo levati dai cog*ioni". Parole che hanno spiazzato i telespettatori su Twitter che pensano alle delicate condizioni psicologiche dell'ormai ex concorrente. "Mirare, puntare, fuoco. Se vogliamo avere la sopravvivenza bisogna fare come gli elefanti altrimenti finiamo come mammut" ha continuato il costumista e opinionista, trovando appoggio in Charlie e Patrizia.

Le urla fuori dalla casa: "Avete fatto bullismo"

Il pubblico ora insorge contro il GF VIP puntando il dito contro tutti i concorrenti che animano la casa, accusandoli per il trattamento riservato al loro ex compagno. Oltre i messaggi di solidarietà su Twitter per Marco Bellavia, qualcuno si è recato fuori la Casa di Cinecittà per urlare in prima persona contro i concorrenti: "Avete fatto bullismo a Marco, str*nzi" si sente dall'interno della Casa. "Ma dice a me?" la risposta di Ginevra Lamborghini, in quel momento fuori al giardino con Antonino Spinalbese.