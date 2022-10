“Condizione psicologica incompatibile”, cosa c’è dietro l’addio di Marco Bellavia al GF Vip L’uscita di Bellavia dal reality di Canale 5 sta facendo discutere molto, soprattutto per il comportamento degli altri concorrenti. Stando a quanto apprende Fanpage.it, la sua condizione era molto grave e non è stata valutata nella sua complessità prima dell’inizio del reality.

A cura di Andrea Parrella

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'uscita di Marco Bellavia dal Grande Fratello Vip sta monopolizzando il dibattito sul reality di Canale 5. Il concorrente, che non in questi primi giorni di permanenza in Casa ha manifestato cedimenti e crolli psicologici in diverse occasioni, ha lasciato la casa nel pomeriggio del 1 ottobre. Una decisione che ha generato grande clamore da parte del pubblico da casa, con manifestazioni di solidarietà e il mea culpa di alcuni coinquilini, come Ginevra Lamborghini: "Non sapevo avesse dei problemi, abbiamo sbagliato", ha detto dopo l'addio di Bellavia alla casa.

Parole che sono spia del clima teso creatosi in casa e di una situazione di difficile gestione per autori e produzione. Stando a quanto apprende Fanpage.it da fonti vicine al programma, la situazione di Marco Bellavia si sarebbe rivelata "ben più grave di come lui stesso l'aveva descritta al team del programma". Nel corso della settimana il concorrente abbia avuto circostanze scompensi di varia natura, che hanno determinato una situazione ingestibile con il passare dei giorni, facendo emergere una chiara "incompatibilità con la permanenza nella casa del Grande Fratello Vip". A fronte di questi ripetuti fenomeni, la decisione di abbandonare il programma.

Un errore di valutazione

Stando a questi elementi, sembra lecito dedurre che la condizione clinica di Marco Bellavia, probabilmente caratterizzata da eventi pregressi, non fosse stata riconosciuta nella sua complessità durante la fase di casting per il reality. La prassi del Grande Fratello Vip prevede infatti che i potenziali concorrenti individuati dalla produzione si confrontino preliminarmente con un team di psicologi chiamato a giudicare compatibile il profilo specifico con la condizione di permanenza prolungata nella casa. Condizioni che, rivelano le nostre fonti, non sussistevano nel caso di Marco Bellavia. Alla luce di tutto questo, si potrebbe ipotizzare un errore nella valutazione di idoneità di Bellavia come concorrente del programma.

Cosa accadrà nella puntata di lunedì 4 ottobre del GF Vip

Aspetti che, se confermati, verranno certamente chiariti nel corso della puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 4 ottobre. Non è dato sapere se Bellavia prenderà parte alla trasmissione per dare spiegazioni, non essendo chiare, in questo momento, le sue condizioni di salute. Alfonso Signorini aprirà di certo la puntata ripercorrendo l'accaduto e facendo chiarezza sulla posizione della produzione in merito, nonché sul comportamento degli altri inquilini della Casa, che per dieci giorni si sono confrontati con una situazione inusuale alla quale non sarebbero stati preparati.