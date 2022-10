Grande Fratello Vip, Marco Bellavia ha deciso di abbandonare la casa: l’annuncio sui social Marco Bellavia ha deciso di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip, questo l’annuncio comunicato sugli account social dello show. Una scelta che arriva dopo un periodo di estrema sofferenza per il volto tv.

A cura di Ilaria Costabile

Marco Bellavia ha deciso di lasciare la casa del Grande Fratello Vip. Questo l'annuncio che si legge sugli account social del programma dove si è comunicata la decisione del concorrente, che da qualche giorno aveva manifestato la sua difficoltà ad affrontare il percorso nella casa più spiata d'Italia.

La decisione di Marco Bellavia

Una decisione presa dopo giorni di sofferenza e di incomprensione da parte degli altri inquilini, una condizione che per Marco Bellavia è diventata difficile da sostenere. Nell'annuncio che appare sui social non vengono specificati i motivi di questa scelta, sebbene siano piuttosto chiari anche ai telespettatori che immediatamente hanno commentato con frasi cariche di dispiacere per l'accaduto. Sul comunicato si legge:

Marco Bellavia ha deciso di abbandonare la Casa. Il televoto che vedeva coinvolti i concorrenti Giaele De Donà, Marco Bellavia e Giovanni Ciacci è stato annullato. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati.

Il Grande Fratello Vip doveva essere un modo per uscire fuori da un periodo di oblio, ma è stato invece un amplificatore di una serie di insicurezze e di problematiche che Marco Bellavia portava con sé da tempo, come ha apertamente dichiarato anche parlando con i suoi compagni d'avventura. Era stato allontanato in questi giorni dai gli altri inquilini della casa di Cinecittà in maniera anche piuttosto evidente e sgarbata, tanto che su Twitter era nato un hashtag in suo supporto ovvero #iostoconbellavia. Diverse le frasi che in questi giorni gli sono state rivolte, anche alle sue spalle, emblematiche a questo proposito le parole di Ginevra Lamborghini che evidenziano il trattamento adottato da alcuni concorrenti, con la frase "merita di essere bullizzato" che è stata contestata all'unanimità anche sui social.