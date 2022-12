Ginevra Lamborghini scarica Antonino: “Solo amici, sto con l’uomo che frequentavo prima del GF Vip” “Con Antonino solo ottimi amici. Frequento ancora la persona che vedevo prima del GF Vip”, a dichiararlo è Ginevra Lamborghini che, a dispetto delle dichiarazioni di Spinalbese, fa sapere di non essere interessata a una storia d’amore con l’ex di Belén Rodriguez.

A cura di Stefania Rocco

Si spezzano i sogni dei “Gintonic”, i fan che da mesi sperano che tra Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese possa nascere una storia d’amore. A interrompere le fantasia a proposito di una eventuale relazione è stata la cantante, ex concorrente del Grande Fratello Vip. Ginevra, intervistata da Giada De Miceli durante la trasmissione Non succederà più in onda su Radio Radio, ha fatto sapere di non avere interesse a coltivare il rapporto con Antonino sotto il profilo sentimentale.

Ginevra Lamborghini: “Con Antonino non starei tranquilla un solo sabato sera”

“Antonino è stato uno di quelli con cui ho legato di più quando ero dentro la Casa, mi è stato vicino quando ero un po’ giù ma penso che lui, prima di vedersi accoppiato con una donna, abbia bisogno di centrare quello che vuole perché lo vedo molto confuso”, ha esordito Ginevra parlando di Antonino. Ma quando la conduttrice le ha chiesto se inizierebbe una storia con lui fuori dalla Casa, soprattutto dopo le recenti dichiarazioni di interesse di Spinalbese, Ginevra ha deciso di essere chiara:

Onestamente no, non credo che ci siano i presupposti per poter parlare di una cosa del genere. Credo che potremmo essere ottimi amici ma una pessima coppia. Io sto continuando a frequentare la persona con la quale uscivo prima del Grande Fratello. Sono una donna estremamente esigente quando ho una relazione, non mi presto a certe cose, non favoleggio troppo. Mi piace la concretezza. Se dovessi stare con un uomo del genere, non starei tranquilla nemmeno un sabato sera.

Ginevra: “Ho rivisto mia sorella Elettra Lamborghini”

Ginevra ha infine ammesso di avere rivisto la sorella Elettra. Lontano dalle telecamere e dal clamore generale, le due si starebbero riavvicinando: “È un po’ presto per parlarne ma abbiamo avuto modo, dopo la mia uscita, di riavvicinarci. Per me è come avere vinto il Grande Fratello. La vicinanza di mia sorella mi ha riempito il cuore. C’è una porticina che, piano piano, si riaprirà sempre di più. Ci siamo riviste, è stata una cosa veloce in famiglia”.