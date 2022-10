Ginevra Lamborghini e il rapporto con Elettra: “Ho la sensazione che le cose si stiano sistemando” Al GF VIP Ginevra Lamborghini ieri sera ha confessato che il rapporto con Elettra potrebbe presto sistemarsi. La famosa cantante però ha condiviso tra le stories un video che potrebbe riguardare la confessione fatta nel reality dalla sorella: “Grazia, graziella e grazie al ca*o”.

A cura di Gaia Martino

Ieri sera, lunedì 24 ottobre, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello VIP conclusasi con nessun eliminato e quattro concorrenti in nomination, Amaurys Perez, Pamela Prati, Giaele De Donà e George Ciupilan. Alfonso Signorini ieri sera ha dedicato spazio anche a Ginevra Lamborghini, le ha permesso di rientrare nella Casa per incontrare Antonino Spinalbese con il quale nelle ultime settimane aveva avuto delle incomprensioni. Già l'hair stylist durante il confronto le ha chiesto se ci fossero novità sul rapporto con la sorella. Rientrata in studio, ne ha parlato con Alfonso Signorini: in diretta ha confessato che le cose potrebbero presto sistemarsi.

Le parole di Ginevra Lamborghini

Ieri sera Ginevra Lamborghini, dopo aver avuto modo di chiarire e confrontarsi con Antonino Spinalbese, ha confessato che qualcosa nel rapporto con la sorella Elettra starebbe cambiando. Alla domanda "Vi siete sentite o viste?", ha risposto:

No, però ho una sensazione che qualcosa stia andando, le cose si stanno sistemando. Piano Piano, per me è già tantissimo.

Già in seguito la sua squalifica confessò che la sorella, nonostante i rapporti tesissimi e la diffida, le mostrò vicinanza per l'accaduto: "Sono sicura che non ha esultato, lo so. Un uccellino di famiglia me l'ha comunicato" raccontò in un'intervista a Casa Chi.

Elettra Lamborghini tra le stories: "Grazie al ca*o"

Elettra Lamborghini non parla pubblicamente di quanto sta accadendo. Oltre la diffida, ha sempre preferito non entrare nei dettagli delle circostanze che l'hanno allontanata dalla sorella, salvo qualche gesto sui social. Proprio poche ore fa, durante la diretta del Grande Fratello VIP, la Lamborghini si è ripresa in un video selfie ed ha recitato un modo di dire piuttosto famoso. "Grazia, graziella e grazie al ca*o", un'espressione che sottolinea una banalità appena ascoltata. Nessuno sa però se è riferita alla confessione della sorella Ginevra fatta nel corso della puntata.