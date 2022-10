Ginevra Lamborghini: “Elettra non ha esultato quando mi hanno espulso dal GF, ha espresso vicinanza” L’espulsione dal Grande Fratello Vip avrebbe avvicinato Elettra e Ginevra Lamborghini. Lo racconta quest’ultima: “Quando mi hanno fatto uscire dalla Casa non ha esultato”.

Quanto accaduto al Grande Fratello Vip potrebbe avere avvicinato Elettra e Ginevra Lamborghini. Lo racconta quest’ultima, ex concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini. Com’è noto, Ginevra è stata espulsa per avere pronunciato una frase molto grave. Riferendosi a Marcio Bellavia, che aveva manifestato non poche difficoltà nell’integrarsi nella Casa, Ginevra aveva detto: “Merita di essere bullizzato”. Parole che le sono costate la squalifica e l’espulsione immediata dalla Casa.

La reazione di Elettra Lamborghini alla squalifica della sorella

Nel corso di un’intervista rilasciata a Casa Chi, Ginevra ha dichiarato che la reazione della sorella alla squalifica sarebbe stata diversa rispetto a quella che si aspettava: “Sono sicura che non ha esultato, perché in realtà lo so. Qualche piccolo uccellino di famiglia mi ha comunicato una vicinanza alla mia situazione. Sono contenta di aver aperto quantomeno un piccolo spiraglio, e so che da li si può lavorare. Non tutti i mali vengono per nuocere!”.

Ginevra ed Elettra Lamborghini non si parlano da anni

Da anni, Ginevra ed Elettra Lamborghini hanno smesso di parlarsi. La celebre cantante, nota anche all’estero, avrebbe addirittura preferito non invitare la sorella al suo matrimonio. Durante il suo percorso nella Casa, Ginevra non ha voluto rendere noti i motivi del loro allontanamento. Si è fatta però carico della maggior parte delle responsabilità legate alla rottura. Elettra, invece, ha preferito mantenere un silenzio rigoroso. Salvo che qualche like che piazzato strategicamente per rendere noto il suo orientamento rispetto a questa vicenda e per la diffida fatta pervenire al programma, la cantante ha preferito non entrare nei dettagli delle circostanze che l’hanno allontanata dalla sorella. Ma dal Grande Fratello Vip, se quello che dice Ginevra è vero, le due donne potrebbero finalmente ripartire.