Grande Fratello Vip 2022, nessun eliminato: nominati Amaurys, George, Pamela Prati e Giaele Nella puntata di lunedì 24 ottobre 2022 non c’è stato nessun eliminato. In nomination ci sono: Amaurys, Pamela Prati, George Ciupilan e Giaele De Donà.

A cura di Ilaria Costabile

Nessun eliminato nella puntata del 24 ottobre 2022

Nella puntata di lunedì 24 ottobre non ci sono stati eliminati. Il pubblico, infatti, doveva scegliere chi tra Carolina, Amaurys, Edoardo, Attilio e Giaele e dovesse salvarsi.

Chi sono i concorrenti in nomination

Come ogni settimana alcuni concorrenti sono immuni, ragion per cui non possono essere nominati. Il preferito emerso dal televoto è Edoardo Donnamaria, a lui si aggiungono Luca Salatino, Charlie Gnocchi, Wilma Goich, Nikita Pelizon, Daniele Dal Moro e Antonella Fiordelisi, infine Patrizia Rossetti scelta dalle opinioniste. Il primo ad andare al televoto per la prossima settimana è Amaurys arrivato direttamente in nomination per la scelta di Edoardo, dopo essersi salvato.

Iniziano le nomination palesi: Amaurys nomina Pamela Prati che a sua volta nomina Antonino Spinalbese. Giaele De Donà fa il nome di Carolina Marconi, lei nomina Pamela Prati, Antonino nomina George e anche Elenoire, Alberto De Pisis fa il nome di Pamela Prati, Attilio Romita nomina Elenoire. George infine nomina Giaele.

Tra gli immuni, che quindi hanno fatto le nomination in confessionale, Antonella Fiordelisi nomina Pamela Prati, Luca Salatino nomina Giaele, Wilma Goich fa il nome di George, Patrizia Rossetti nomina Pamela Prati e anche Charlie Gnocchi, Edoardo nomina Antonino Spinalbese, infine Nikita fa il nome di Elenoire e Daniele Dal Moro quello di Giaele.

Cos’è successo nella puntata del Grande Fratello vip del 24 ottobre 2022

Il primo appuntamento della settimana che chiude il mese di ottobre è stato particolarmente ricco di avvenimenti per i gieffini. In prima battuta è stata affrontata la lite tra Amaurys e Charlie Gnocchi che, però, si erano già chiariti prima dell'inizio della puntata. C'è stato poi il confronto, faccia a faccia, tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini che si sono finalmente riconciliati. C'è poi chi tra i gieffini ha raccontato la sua storia come Nikita Pelizon che ha incontrato i suoi fratelli e Daniele Dal Moro che ha letto una lettera scritta dalla madre. Non potevano mancare, poi, anche dei battibecchi come quello tra Pamela Prati e Patrizia Rossetti.