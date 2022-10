Amaurys e Charlie Gnocchi fanno pace dopo la lite al GF, lo sportivo: “Tengo molto ai miei principi” La puntata del 24 ottobre del Grande Fratello Vip si è aperta con un confronto tra Charlie Gnocchi e Amaurys Perez dopo il duro scontro nei giorni scorsi. I due concorrenti hanno avuto modo di chiarirsi e spiegare il motivo del litigio.

A cura di Elisabetta Murina

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La puntata del Grande Fratello Vip del 24 ottobre si è aperto con un confronto tra Charlie Gnocchi e Amaurys Perez dopo il duro scontro avuto qualche giorno fa nella Casa. Alfonso Signorini ha dato ulteriormente modo ai concorrenti di chiarirsi e lasciarsi alle spalle quanto accaduto, che ha sfiorato la rissa.

Il confronto tra Charlie Gnocchi e Amaurys Perez dopo il litigio

Prima di dare la parola ai concorrenti in Casa, Alfonso Signorini ha voluto dare il suo punto di vista: "È stato riprovevole per i modi e i toni, ma siete stati due grandi a chiedervi scusa a vicenda, è stata una grande lezione di vita". La scintilla è scoppiata per un'affermazione di Charlie Gnocchi, apparentemente innocua, che ha consigliato ad Amaurys di non parlare ulteriormente di Marco Bellavia. Lo sportivo si è infastidito ed ha urlato con rabbia.

Amaurys ha spiegato per quale motivo l'atteggiamento del coinquilino l'ha così infastidito: si è sentito toccato sul personale e ha vissuto la situazione come un attacco ai suoi principi di vita. Al conduttore infatti ha spiegato:

Tengo tantissimo ai miei principi, quasi più che alle mie medaglie. Avevo promesso che non mi sarei arrabbiato. Il malessere riguardava Marco (Bellavia, ndr), mi sono sentito dare della me**a, era una delusione più mia personale.

Anche Charlie Gnocchi ha spiegato cosa ha provocato la sua rabbia, tanto da portare allo scontro con dure parole:

Quando Marco (Bellavia, ndr) è venuto nel cortile a trovarci io ci sono rimasto male perché pensavo che tutti noi avessimo capito di aver sbagliato. Ma dai ragionamenti sembrava che non fosse così. Nei confronti di Marco abbiamo sbagliato già due volte, non voglio più fare il capoclasse. Io e Amaurys abbiamo una storia similare, quando l'ho abbracciato è stato il momento più bello del GF

Perché Charlie e Amaurys hanno litigato

La lite è nata per un'affermazione di Charlie Gnocchi che ha consigliato allo sportivo di non parlare più di Marco Bellavia per evitare ulteriori complicazioni. Amaurys si è infastidito e ha urlato con una certa rabbia: