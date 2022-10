Urla di Amaurys contro Charlie Gnocchi al GF Vip, la regia censura la scena ma l’audio resta aperto Urla nella notte nella Casa del Grande Fratello Vip. Amaurys Perez ha alzato la voce contro Charlie Gnocchi che gli aveva chiesto di smettere di parlare di Marco Bellavia. Quando il cubano ha perso la pazienza platealmente, la regia ha censurato le immagini ma l’audio è rimasto aperto.

A cura di Stefania Rocco

A scandire la notte seguita alla puntata del Grande Fratello Vip del 20 ottobre è stata la furiosa lite tra Amaurys Perez e Charlie Gnocchi. Il cubano ha alzato notevolmente la voce contro il coinquilino, tanto da avere spinto la regia del programma a censurare la scena. La lite è scoppiata quando, mentre i concorrenti stavano discutendo del rientro di Marco Bellavia nella Casa, Charlie ha chiesto ai compagni di gioco di smettere di parlare dell’uomo. Una richiesta che ad Amaurys non è piaciuta e che ne ha provocato la furia.

Il GF Vip censura il video ma non l’audio della lite

Sono diversi i video del momento in questione disponibili in rete. In un filmato in particolare si vedono Giaele, Antonino Spinalbese e Luca Salatino parlare tranquillamente in giardino prima di fermarsi quando vengono raggiunti dalle urla di Amaurys. Richiamati dal tono di voce particolarmente aggressivo del cubano, i tre si dirigono verso l’interno della Casa. Invece di seguirli trasmettendo quanto ripreso dalle telecamere posizionate nella Casa, la regia ha deciso di inquadrare il cielo sopra Cinecittà e, in particolare, un piccione in bilico su una trave. Una scelta probabilmente ponderata anche allo scopo di evitare di trasmettere immagini potenzialmente violente sotto il profilo verbale.

I motivi della lite tra Amaurys Perez e Charlie Gnocchi

Il motivo della rabbia di Amaurys, anche in virtù delle urla risuonate nella Casa, è apparso chiaro fin da subito. Ritiene che Charlie sia eccessivamente dentro ogni questione nata nella Casa. “Devi smetterla di fare il tuttologo di questa min***”, ha detto Perez tra le altre cose. Charlie ha provato a difendersi ma Amaurys l’ha interrotto: “Se non sei tuttologo, non intrometterti. Non ti avvicinare”. Charlie ha quindi rilanciato: “Ma stiamo scherzando, non si può più parlare?”. Solo successivamente ha reso noti i motivi della lite:

