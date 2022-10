Marco Bellavia torna al GF Vip: “In Casa mi sono sentito perso, parlavo e nessuno mi ascoltava” Marco Bellavia è tornato al GF Vip: questa sera in diretta su Canale 5 l’ex concorrente ha avuto modo di raccontare cosa ha vissuto nella Casa di Cinecittà. Poi il confronto con Ginevra Lamborghini: “Dovresti chiedere scusa al pubblico, non solo a me”

A cura di Gaia Martino

Marco Bellavia è tornato al Grande Fratello VIP. Dopo essere entrato in studio tra gli applausi del pubblico, ha abbracciato forte Alfonso Signorini: "Bentornato" ha detto il conduttore, felice di vederlo di nuovo in tv. "Sto bene, ho recuperato in pochissimo tempo" sono state le prime parole dell'ormai ex concorrente che ha abbandonato il reality, in preda ad un crollo psicologico trascurato e deriso dai suoi inquilini. Dopo aver mostrato i momenti salienti di Marco Bellavia in Casa, Alfonso Signorini ha permesso al conduttore di dire la sua su quanto vissuto.

Le parole di Marco Bellavia

Alfonso Signorini dopo aver accolto in studio Marco Bellavia, ha parlato a lui e al pubblico: "Quello che ci è successo è stata una grossa occasione, attraverso i tuoi momenti no abbiamo avuto l'occasione per parlare in modo più allargato di argomenti che investono milioni di persone. Quando sei andato via tutti pensavano che noi lo sapessimo". Ha così mostrato le immagini che mostrano il dolore vissuto dall'ex concorrente nella casa che hanno fatto commuovere anche il conduttore.

La cosa che mi ha fatto più soffrire è che mia mamma a casa soffriva, ho pensato anche alle persone che mi guardavano a casa. Mia mamma è stata 24 ore al giorno a guardarmi, ha 89 anni. Il mio disagio si è accumulato perché non dormivo. Nel filmato ho visto una persona che si è persa, come se io fossi ubriaco. Ho passato giorni ubriaco, a non capire cosa facessi. Ho avuto la prima nomination ho iniziato a dormire meno. Quando sono entrato erano tutti organizzati, io non ci sono riuscito.

Signorini così gli ha chiesto cosa pensasse del comportamento dei suoi inquilini: "Quando hai lanciato un appello, "il dolore quando è condiviso, pesa di meno", Ti sei accorto che il tuo SOS non è stato raccolto?". Bellavia ha confessato di essersi accorto della gravità di ciò che stava accadendo solo quando è tornato a casa:

Dal primo giorno cercavo di creare acqua calda per i ragazzi, loro facevano la doccia. Quando dovevo farla io la doccia, non pedalava nessuno per farmi acqua calda. Ho sempre trovato un muro con la maggior parte di loro. Soffrivo ma non sapevano perché, nessuno mi chiedeva motivazioni. Parlavo e non ascoltavano, non mi ascoltavo neanche io. Ti ritrovi disorientato così. Ho avuto addosso una situazione che al momento l'ho sentita empaticamente, poi me ne sono accorto quando me ne sono andato.

"Se manca il supporto dell'esterno è un disastro. Essere soli nella solitudine rende tutto più difficile" ha continuato il conduttore del reality, così la risposta sull'importanza della parola "resilienza".

Resilienza vuol dire nonostante tutto si va avanti, se uno è depresso va aiutato, non deve restare solo. Resilienza significa "nonostante i problemi che abbiamo, dobbiamo continuare".

Il confronto con Ginevra Lamborghini

Alfonso Signorini ha poi tirato in ballo Ginevra Lamborghini, squalificata per le frasi espresse riguardo il comportamento di Marco Bellavia al GF Vip ("Merita di essere bullizzato", ndr) di cui poi si è pentita. "Il suo dolore io l'ho raccolto, tremava come una foglia quando arrivò in studio. Io credo che lei abbia veramente bisogno di parlarti" ha detto il conduttore del reality prima di chiamarla in studio. Dopo aver abbracciato il suo ex inquilino, la cantante gli ha confessato: "Sei stato il mio pensiero costante, perché mi sono resa conto di averti ferito e non è mai stata mia intenzione. Ho riguardo quelle immagini, ho ripensato cosa ho detto. Mi sono sentita in colpa, ho sentito i sensi di colpa mangiarmi dentro". Bellavia le ha così risposto: