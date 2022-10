Daniele Dal Moro al GF: “A 14 anni le prime droghe, poi gli attacchi di panico. Pensavo di morire” Daniele Dal Moro ha raccontato la sua difficile storia di vita nel corso della puntata del 24 ottobre del Grande Fratello Vip. Durante l’adolescenza ha iniziato a fare uso di alcol e droghe fino a diventarne dipendente: “A 22 anni sono iniziati gli attacchi di panico. La mia vita si è fermata, pensavo tutte le volte di morire”.

Nella puntata del 24 ottobre del Grande Fratello Vip, Daniele Dal Moro ha raccontato la sua difficile storia personale. Il concorrente ha vissuto momenti bui, tra dipendenza da alcol e droghe, anoressia e bulimia e una famiglia spesso lontana per lavoro. Nonostante tutto, però, non ha mai perso la speranza. Alfonso Signorini gli ha fatto recapitare una lettera scritta dalla madre.

La storia di Daniele Dal Moro

Nella stanza led della Casa, in collegamento con Alfonso Signorini, Daniele Dal Moro si è aperto al pubblico e ha ripercorso alcuni difficili momenti della sua vita. In passato, a cominciare dall'adolescenza, ha fatto uso di droghe e alcol fino a diventarne dipendente:

Durante l'adolescenza sono iniziati i problemi veri, cercavo di gestirli personalmente attraverso strade sbagliate. Queste strade si chiamano compagnie sbagliate, droghe, alcol. A 14 anni ho iniziato ad assumere droghe.

Alfonso Signorini ha poi chiesto al concorrente il momento peggiore che ha vissuto in quegli anni difficili, prima di ritrovare il sorriso:

Il momento peggiore è stato a 22 anni perché in un giorno qualsiasi sono iniziati gli attacchi di panico. La mia vita si è fermata, ho vissuto nel terrore, non sono più riuscito a fare niente. Sono stato ricoverato tipo 100 volte nei primi 6 mesi, non avevo controlli in nessun modo. Pensavo tutte le volte di morire. Immagina cosa vuol dire provare quella sensazione tutti i giorni per anni.

La lettera della mamma

Daniele Dal Moro ha anche parlato del rapporto con i genitori, il padre politico e spesso assente per lavoro: "I miei genitori erano sempre in giro per lavoro, tornavo a casa ed ero sempre da solo. Ho fatto un pò fatica quando ero piccolo". Nonostante questo, non gli hanno mai fatto mancare niente e lui è sempre stato sincero: "I miei genitori sanno tutto di me, ho sempre detto la verità anche quando ho sbagliato. Mi hanno trascurato per lavoro anche se non mi hanno mai fatto mancare niente".

È poi arrivato il momento, per Daniele, di una sorpresa da parte della madre: una lettera in cui l'ha rassicurato dicendogli di essere orgoglioso di lui e di sorridere di più nella Casa, vivendo questa esperienza. "Adesso sono tranquillo, resto qua con il sorriso", ha concluso il concorrente.