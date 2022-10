GFVip, Antonino Spinalbese rivede Ginevra Lamborghini: “Era il mio paracadute, mi manca” Nella puntata di lunedì 24 ottobre, Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese si sono rivisti e ritrovati. Il loro incontro è stato commentato da Giaele De Donà e anche dallo studio, in maniera piuttosto forte.

A cura di Ilaria Costabile

Nella puntata di lunedì 24 ottobre del Grande Fratello Vip, non sono mancate le emozioni: Ginevra Lamborghini è entrata nella Casa per incontrare Antonino Spinalbese con cui c'erano state delle incomprensioni, a seguito delle quali il gieffino aveva messo in discussione anche l'essersi esposto più del dovuto. Il loro incontro, però, ha portato un po' di chiarezza e si sono ritrovati come quando stavano sotto lo stesso tetto.

Ginevra chiede scusa ad Antonino

Il feeling tra Spinalbese e Ginevra è stato fin da subito incontenibile e Alfonso Signorini ha mostrato al gieffino i vari momenti di questo percorso vissuto insieme, chiedendogli un commento: "Mi sono fidato di una sensazione che è una persona semplicissima e bimba dentro, nell'anima". Poco dopo entra nel cortiletto della casa, Ginevra che dice a lui:

Ciao Nini, ho avuto bisogno di vederti, ti devo chiedere scusa, ho frainteso delle tue parole e ho capito, ti ho visto in questi giorni molto provato, mi è pianto il cuore, non avrei mai voluto pugnalarti alle spalle, non era mia intenzione. Quello che è successo non è niente, per me sei la persona bella che ho conosciuto, per due settimane, ma ho capito chi sei, ho capito che quella cosa che hai detto era da un altro contesto, so che non mi hai infangato.

Lui, particolarmente felice, subito risponde: "Basta far casino. Quando tu rimani qua dentro e ti viene detta solo una frase, ti vengono una marea di pensieri nella testa, però se è servito a venire qua, lo possiamo rifare un'altra volta".

Antonino e il rapporto con Ginevra

L'ex gieffina, però, non perde occasione per rimproverarlo: "Vengo a sgridarti perché io non ti voglio vedere così, tutto triste, up, ma che è sta roba". Signorini non vede l'ora di parlare di questo rapporto e quindi chiede "Io credo che nella vita si può sbagliare, ma…certo che sì. Io nella mia vita mi sono sempre creato dei paracadute, e Ginevra lo era, sto cercando di trovarli ma non sono la stessa cosa". Il gieffino, poi, conclude dicendo:

Ma sai io molte volte tendo a tirar fuori le cose che gli altri nascondono, con Ginevra è lei che mi tira fuori le cose che nascondo.

Il commento di Giaele De Donà

Giaele De Donà, chiamata in confessionale ad assistere all'incontro, viene interrogata da Alfonso Signorini sul feeling tra Ginevra e Antonino, dal momento che lei stessa sembrava nutrire un interesse nei confronti del parrucchiere. L'influencer, quindi, rispondendo anche alle stoccate di Sonia Bruganelli secondo cui lei sta rosicando per le immagini che ha visto, dice:

Io penso che tra di loro sia nata una bellissima amicizia, lui mi ha sempre detto che la vedeva come una migliore amica, se dovesse succedere qualcosa in futuro sono contenta per loro. Io non voglio sembrare quella che rosica, io per come vedo Antonino penso che sia un'amica per lui. Con mio marito fuori non mi metto a litigare per lui.

L'attacco di Cristina Quaranta

L'opinionista, però, non si lascia scappare l'occasione di commentare: "Se sei tanto preoccupata per tuo marito non ti deve interessare se lui ti cerca, non ti cerca". Giaele, infastidita risponde: "Passo il 90% della mia giornata per stare con lui, io lo vedo come un amico, poi se voi vedete qualcosa di più". Interviene nella faccenda anche Cristina Quaranta che urlando in studio dice all'influencer: