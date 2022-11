Antonino a Oriana dopo la puntata del GF Vip: “Non voglio farti del male ma con Ginevra c’è chimica” Dopo la puntata del GF Vip ieri sera Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli hanno parlato a lungo, con i microfoni accesi l’hair stylist ha ammesso di provare interesse per Ginevra Lamborghini. Poi entrambi si sono coperti con i cuscini e senza microfoni hanno continuato a discutere.

La puntata del Grande Fratello Vip ieri sera è stata piuttosto movimentata, la visita di Ginevra Lamborghini in Casa avrebbe fatto crollare definitivamente la ship Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli. L'infuencer venezuelana non ha gradito il comportamento dell'hair stylist che durante il confronto con l'ex gieffina ha confessato di non aver mai smesso di pensarla, è scoppiata in lacrime generando anche polemica in studio. Dopo la puntata i due Vip sul letto hanno parlato di quanto accaduto: Antonino ha ammesso di provare ancora qualcosa per Ginevra.

Antonino e Oriana insieme opo la puntata

Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli dopo la puntata hanno parlato di quanto accaduto in diretta. L'influencer venezuelana ha spiegato di essersi sentita sminuita, poi tirando in ballo Ginevra Lamborghini ha commentato: "Se avessi saputo che ti piaceva non mi sarei avvicinata. Mi da fastidio sapere che hai fatto qualcosa con me nonostante ti piacesse lei". L'hair stylist ha così spiegato cosa sente per l'ex concorrente.

Io ho conosciuto quella ragazza due settimane, non c'è stato niente. Stavamo benissimo. Io ho detto che è la persona che mi ha preso di più di testa, con Ginevra non c'è mai stato imbarazzo. Abbiamo avuto un rapporto di 14 giorni, c'era una chimica mentale. Le voglio bene, ci andrei d'accordo fuori da qui? Non lo so. Fuori da qui è tutto particolare, ti devi mettere nella situazione di volere qualcosa. Basandomi sulle due settimane vissute direi che è difficile.

Oriana ha continuato specificando di non avere interesse per la Lamborghini, "A te non ti interessa se io sto male". "Ma sì che mi interessa" ha replicato Spinalbese.

Il confronto senza microfoni

I due Vip hanno parlato a lungo ma improvvisamente nella notte hanno deciso di nascondersi con i cuscini e togliere i microfoni. Le telecamere del GF Vip li hanno ripresi mentre, abbracciati e faccia a faccia, hanno bisbigliato a lungo.