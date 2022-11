Antonino Spinalbese fa soffrire Oriana al GF Vip, Signorini: “Adesso capiamo meglio Belén” Alfonso Signorini ha affrontato Antonino Spinalbese dopo la decisione di quest’ultimo di chiudere la storia con Oriana Marzoli al Grande Fratello Vip: “Provochi sofferenza, adesso capiamo un po’ meglio Belén”.

A cura di Stefania Rocco

Al centro della puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 28 novembre, è diventata centrale, com’era prevedibile che fosse, la storia d’amore già finita tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli. Il parrucchiere ha deciso di dire addio alla coinquilina venezuelana per una frase pronunciata da quest’ultima a proposito di Luna Mari, la figlia avuta da Belén Rodriguez. “Ti manca? Anche a me manca il mio cane”, aveva detto Oriana, provocando il fastidio che Spinalbese che ha deciso di chiudere.

Oriana Marzoli: “Sto ancora soffrendo per Antonino”

Oriana, dopo avere visto in diretta la clip che ha riassunto la sua crisi con Antonino, è tornata s scusarsi e a chiarire di essersi espressa male. Quindi, si è giustificata, ammettendo di stare ancora male per la decisione di Spinalbese di allontanarla: “Quando lui ha detto che gli mancava sua figlia, sono andata in confessionale a chiedere delle foto di sua figlia per lui. Antonino ancora mi piace, ancora sto male. Se lo vorrei? Certo”. “Nella vita non si può mai sapere. Qua dentro mi sto accorgendo che ogni volta che mi propongo di fare qualcosa, accade sempre altro. Come sempre, faccio un’azione e quando mi accorgo di farla, vorrei tornare indietro. Quando siamo sotto le coperte, è più difficile frenarsi”, ha aggiunto Antonino con una punta di dispiacere, spiegando di non avere le idee chiare in merito al futuro del suo rapporto con Oriana.

La rabbia di Oriana, ad Antonino: “Vaffa***”

Quando Antonino ha cominciato a tergiversare in merito al futuro del suo rapporto con Oriana, alternando sorrisi a espressioni di costernazione, Oriana ha perso la pazienza. A domanda di Alfonso, che le ha chiesto se lo avesse insultato, ha confermato: “Sì, l’ho mandato a fa***. Adesso basta, però. È tutto chiaro. Adesso si mette a scherzare su questa cosa”. L’ultima parola è stata quella del conduttore che, a sorpresa, si è rivolto direttamente a Belén Rodriguez, ex compagna di Spinalbese: “Capisco un po’ meglio Belén. Belén, sei tutti noi”.