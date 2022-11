Gf Vip, Antonino umilia Oriana: “Voglio di più, voglio una Ferrari e tu sei una Porsche”, lei piange Scivolone di Antonino Spinalbese che utilizza un paragone francamente evitavbile per chiudere il suo rapporto con Oriana Marzoli al Grande Fratello Vip.

A cura di Stefania Rocco

Caduta di stile di Antonino Spinalbese che ha usato una frase francamente evitabile per mettere la parola fine al suo rapporto con Oriana Marzoli. L’hair stylist ed ex compagno di Belén Rodriguez non ha digerito una frase pronunciata dalla venezuelana a proposito di Luna Mari, figlia di Antonino. “Anche a me manca il mio cane”, aveva detto Oriana dopo che Antonino aveva manifestato la profonda nostalgia nei confronti della figlia. Quelle parole lo avrebbero spinto a fare una profonda riflessione sul rapporto con la coinquilina e ad allontanarsi. Nel peggiore dei modi, considerata la frase utilizzata da Spinalbese. “Voglio di più. Voglio la Ferrari, va bene? Te sei una Porsche”.

Antonino a Oriana Marzoli: “Non voglio accontentarmi”

Poco prima, in veranda, Antonino aveva spiegato a Oriana le ragioni del suo malessere. “Accetto le tue scuse, non mi hai offeso. Non ho mai messo in dubbio i tuoi sentimenti, so che provi dei sentimenti nei miei confronti”, si era affrettato a chiarire, “Qua si tratta di una cosa che ho percepito e che non mi piace. Non sto dicendo che non ti interessa di mia figlia. Posso richiedere qualcosa in più da chi vorrei avere accanto? Si tratta di me, non della gravità del pensiero in generale. Se ti dico che fuori da qua vado in ansia perché mi immagino da solo con mia figlia, non immagino me, mia figlia e una donna. Già faccio fatica di mio, se non c’è nemmeno quel qualcosa di travolgente che mi spinge ad andare oltre…”. Quindi ha aggiunto che tra loro non potrà esserci una storia una volta che entrambi saranno tornati alla loro vita reale:

Siccome le basi non ci sono, posso dirti che qua dentro possiamo continuare a stare insieme, a conoscerci, ma una volta che esco fuori da qui, il mio primo pensiero sarà quello di andare a prendere mia figlia. E la cosa che hai detto mi resterà qua (indica la gola, ndr). È come se avessi toccato un punto che mi tocca tanto. Mi devo accontentare? Non voglio accontentarmi.

Oriana Marzoli in lacrime: “Antonino non vuole più conoscermi”

La decisione di Antonino ha ferito Oriana che, dopo avere parlato con lui, ha sfogato la sua tristezza piangendo. “Non mi vuole conoscere più. Mi ha detto che non ce la fa. Mi ha detto che quando ho detto la cosa del cane, anche gli altri avevano fatto una faccia sorpresa”, ha raccontato la venezuelana tra le lacrime ad Antonella Fiordelisi, Wilma Goich, Luciano Punzo, Sarah Altobelli e Luca Salatino, “Non voglio dare la colpa a lui, ma giuro che non era mia intenzione. Adesso non so come fare. Lui è calmo e mi ha detto che non ce l’ha con me. Ma che non ce la fa. Mi ha detto che, se voglio, può anche fingere e continuare a baciarmi per poi dirmi addio una volta uscito da qua” (qui il video).