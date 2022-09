Antonino Spinalbese innamorato di Luna Marì: “È il mio punto debole, al GFVip è lei che mi mancherà” “Luna Marì è la mia vita, la donna che amerò per sempre”, ha confessato al settimanale di Signorini subito dopo aver accettato l’invito ad entrare nella casa. Fino a pochi giorni prima hanno trascorso insieme più tempo possibile, prima di consegnarla tra le braccia di mamma Belen.

A cura di Giulia Turco

(Foto Chi)

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Antonino Spinalbese vive per la sua piccola Luna Marì. È un tenero papà sui suoi social dove mostra orgoglioso lo stretto legame che ha creato con la sua prima figlia, ma lo è anche al di là dello smartphone, nella vita di tutti i giorni. Le foto di Chi lo immortalano durante uno degli ultimi pranzi in compagnia della piccola, prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip. È a lei che dedica questa misteriosa esperienza.

La priorità nella vita di Antonino è Luna Marì

“Luna Marì è la mia vita, la donna che amerò per sempre”, confessa al settimanale di Signorini dopo aver accettato l’invito ad entrare nella casa. “Sarà lei che mi mancherà, è il mio punto debole”. Antonino entra a far parte del reality come una vera e propria scommessa. È pronto a raccontarsi, al di là delle vicende sentimentali che lo hanno reso noto alle cronache, forse anche ad innamorarsi, ma per ora non sembra essere nelle sue priorità. Vuole vivere questa esperienza per sé stesso e per la sua piccola Luna Marì: “Non sento la necessità di farmi conoscere, nella mia vita ci sono poche persone: se piaccio a loro, piaccio a chi mi interessa”.

La vita in capitoli di Antonino Spinalbese

La vita del giovane spezzino si potrebbe tranquillamente dividere in capitoli e di sicuro verrà sviscerata dalle dinamiche della casa. Per la prima parte della sua vita, Antonino cresce in Liguria e perde il padre giovanissimo. Sarà costretto a rimboccarsi le maniche e a lavorare per dare manforte alla sua famiglia. Qualche anno dopo fa le valigie e parte in cerca di fortuna a Milano: troverà lavoro in uno dei più importanti saloni di Aldo Coppola.

La sua vita cambierà ancora per via di un incontro, quello con Belen Rodriguez, con la quale scoppia subito la passione e nasce in lui il desiderio di una famiglia. L’amore si consuma velocemente e Antonino si riscopre padre single, con la capacità di reinventarsi ancora una volta. “Se non avessi avuto una bambina sarei partito zaino in spalla”, racconta a Chi. Invece apre un’agenzia di comunicazione a Milano, lavora come modello e, inaspettatamente, si lancia in un progetto televisivo.