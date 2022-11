Già finita tra Antonino e Oriana al GF Vip, Spinalbese: “Con che coraggio resto con una donna così?” Antonino Spinalbese prende le distanze da Oriana Marzoli dopo la battuta della spagnola sulla figlia Luna Mari, avuta da Belén Rodriguez.

A cura di Stefania Rocco

Sarebbe già finita la brevissima relazione vissuta da Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli nella Casa del Grande Fratello Vip. L’influenzar spagnola è scivolata su una battuta fatta all’ex compagno di Belén Rodriguez a proposito della figlia Luna Marì. Antonino non ha digerito quelle parole e, dopo avere ammesso di fronte a lei di sentirsi deluso, ha deciso di chiudere il loro rapporto.

Che cosa aveva detto Oriana Marzoli di Luna Mari

La battuta di Oriana che Antonino ha trovato imperdonabile era rivolta a Luna Mari, la figlia che l’hai stylist ha avuto da Belén Rodriguez. Vedendolo provato dalla nostalgia nei confronti di sua figlia, Oriana ha peccato di poca delicatezza e, credendo erroneamente di spronarlo a reagire, lo ha apostrofato così: “Ma come ancora per tua figlia stai così? Ancora adesso? Comunque ti capisco anche a me manca tantissimo il mio cane”. Una frase che ha indispettito Antonino e che lo ha spinto a chiudere il loro rapporto.

Perché Antonino si è allontanato da Oriana Marzoli

A nulla sono valse le scuse di Oriana. La spagnola ha cercato di spiegarsi e ha ammesso di avere peccato di poco tatto e di essersi spiegata male, pur aggiungendo di non avere mai avuto cattive intenzioni. Ma le sue spiegazioni non sono bastate ad Antonino che ha deciso di allontanarsi:

Non è la persona che cerco, l’ho capito. Io non mi sbilancio con nessuno e con lei mi ero sbilanciato, adesso me ne pento. E io do peso alle parole, ripeto che me ne sono pentito. Io con che coraggio esco con una donna così? Non è quella che fa per me a questo punto. Anche se le dovessi dire che restiamo amici però poi dobbiamo rimanere qui nella stessa casa. Mi dispiace anche che è nell’altra stanza che sta male per me. Io andrei pure a consolarla. Io la perdono, non è che non le parlo più. Però magari non continueremo come abbiamo fatto fino ad oggi. L’unica cosa che non doveva fare quella. Inutile sforzare il rapporto a questo punto. Se la mia ex all’inizio della storia mi avesse detto ‘mi manca mio figlio’, io non le avrei mai detto ‘anche a me manca il cane’. Mi ha deluso c’è poco da fare è la verità. […] Adesso riprenderò anche a stare in tranquillità con Giaele. Visto che fino ad ora avevo paura anche di parlarci”

Le scuse di Oriana Marzoli: “Mi sono espressa male”

A nulla sono valse le scuse di Oriana che ha spiegato a più riprese di essersi espressa male. “Mi sono espressa male. Scusami ti prego. Io intendevo dire che era già un po’ che eri giù di morale per tua figlia e avevo paura che entrassi in un tunnel di tristezza come Luca per Soraia. Io non vorrei mai sminuire nulla e rispetto tutto, mi sono spiegata molto male”, aveva detto immediatamente dopo la gaffe, per poi ribadire il concetto parlandone con Edoardo Tavassi: “Sono mortificata per quello che ho detto. Passa come se per me non è importante la figlia. Io non ho bambini ma posso capire. Anzi, usciti da qui se noi avremo ancora qualcosa insieme mi piacerebbe conoscerla. Soltanto che anche ieri notte lui piangeva e oggi era tristissimo e quindi volevo capire meglio”.