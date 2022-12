Ginevra Lamborghini rientra nella Casa del Gf Vip nonostante la squalifica, non era mai accaduto Per la prima volta nella storia del Grande Fratello, un concorrente qualificato rientra nella Casa. È accaduto con Ginevra Lamborghini che era stata espulsa per le frasi su Marco Bellavia.

A cura di Stefania Rocco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Per la prima volta nella storia del Grande Fratello, un concorrente squalificato rientrerà nella Casa. Sta accadendo con Ginevra Lamborghini che era stata espulsa su decisione della produzione per avere detto che Marco Bellavia meritava di “essere bullizzato”. Una frase grave contro la quale il pubblico del reality show si era schierato e che aveva indotto il GF a squalificarla. A distanza di due mesi da quel momento, tutto dimenticato. Ginevra ha ricevuto uno speciale lasciapassare: rientrerà nella Casa dopo un periodo di quarantena. Non lo farà da concorrente, ma la sostanza è la stessa.

Perché Ginevra Lamborghini rientra nella Casa

Ginevra Lamborghini rientrerà nella Casa per cavalcare il triangolo nato nato, sebbene a distanza, con Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli. La sorella della più nota Elettra ha ufficialmente chiesto di “fare un periodo di vacanza” nella Casa, una proposta che è stata accolta dalla produzione. In realtà, tutti i protagonisti di questa storia sono perfettamente consapevoli che la figura di Ginevra, in questo momento del reality, è funzionale al racconto. Dopo che Antonino ha ammesso il suo interesse nei confronti dell’ereditiera, il reality ha pensato di giocarsi questa opportunità che accontenta, peraltro, migliaia di fan che da settimane chiedono che Ginevra possa rientrare per recuperare il suo rapporto con Antonino.

Ginevra Lamborghini non sarà una concorrente

Mentre i “Gintonic” – i fan di Ginevra e Antonino – festeggiano, decine sono gli spettatori che si sono invece schierati contro la decisione di far rientrare Lamborghini nella Casa. A tal proposito, il conduttore del GF Vip Alfonso Signorini ha specificato che Ginevra non rientrerà da concorrente. Resterà nella Casa per un periodo senza partecipare alla gara ma prendendo parte attiva alla vita nella Casa. Non è stato ancora chiarito quanto durerà questa speciale partecipazione di Lamborghini al reality show di Canale5.