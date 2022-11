Cosa si sono detti Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini mentre Oriana usciva dal confessionale Durante il confronto tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini Oriana Marzoli ha lasciato il confessionale senza il consenso di Alfonso Signorini: le telecamere del GFVip in diretta su Canale5 hanno seguito la venezuelana, ecco nel frattempo cosa si sono detti il Vip e l’ex concorrente.

A cura di Gaia Martino

Oriana Marzoli è stata una delle protagoniste indiscusse della puntata del GF Vip ieri sera. La concorrente, una delle ultime arrivate, prova dei sentimenti per Antonino Spinalbese e non ha preso bene la visita di Ginevra Lamborghini. Era in confessionale mentre il Vip e l'ex concorrente si rincontravano ma "a me non interessa vederli", così è uscita dalla porta senza il consenso di Alfonso Signorini che si è infuriato. Mentre la Marzoli usciva dal confessionale rubando la scena, Antonino e Ginevra erano ancora fuori a chiacchierare. Un utente su Twitter ha seguito la diretta da Mediaset Extra: ecco cosa si sono detti in giardino mentre pensavano di "essere soli".

Antonino e Ginevra in giardino senza le telecamere

Quando le telecamere del GF Vip in diretta su Canale 5 hanno ripreso Oriana Marzoli che usciva dal confessionale senza il consenso di Alfonso Signorini, Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini hanno continuato a parlare pensando di non essere ascoltati e ripresi. "È gelosissima eh, io non ci litigo" ha commentato l'ex concorrente riferendosi all'influencer venezuelana, poi ha dato alcuni consigli a Spinalbese: "Tu stai attento, una parola in meno. Sei martoriato, devi stare attento. Capisco cosa dici tu, ma attento a come tratti le donne. Lo sai benissimo, lei ha ragione e tu lo hai capito già. Non si fa così". Infine gli ha raccontato che ora uscirà il suo nuovo singolo.

Le confessioni di Antonino dopo aver visto Ginevra

Antonino Spinalbese non ha nascosto il suo interesse, ha ammesso di provare ancora un interesse per Ginevra Lamborghini. Lo ha confessato a Oriana Marzoli dopo la puntata, poi ai suoi inquilini ha raccontato: "Lei è fantastica. Quando arriva qua ha sempre questo atteggiamento, ha un umore che mi fa morire. Poi mi ha detto alla fine "Anto basta". Non so se è gelosa".