Il fidanzato di Ginevra Lamborghini che lei chiama “Scucugnu” sarebbe Edoardo Casella Il fidanzato di Ginevra Lamborghini che lei chiama “Scucugnu” sarebbe Edoardo Casella, consulente di marketing bolognese che, contattato da Fanpage.it, ha spiegato di non volere esporsi mediaticamente.

A cura di Gaia Martino

L'avventura di Ginevra Lamborghini al Grande Fratello VIP non è durata a lungo, l'ormai ex concorrente ha pagato con la squalifica le parole utilizzate contro Marco Bellavia: ha definito i suoi comportamenti "meritevoli di essere bullizzati". Ma le scuse e le lacrime di pentimento non sono bastate a far cambiare idea al programma che ha deciso di farle abbandonare definitivamente la Casa di Cinecittà, nonostante il pubblico sia rimasto dalla sua parte. Ad aspettarla fuori ci sarebbe però un uomo che l'influencer in diverse occasioni ha chiamato "Scucugnu". Si tratterebbe di Edoardo Casella che, raggiunto da Fanpage.it, ha espresso la sua volontà di non esporsi mediaticamente.

Chi è Edoardo Casella

Il ragazzo di cui ha parlato Ginevra Lamborghini nella Casa del GF VIP sarebbe Edoardo Casella. Di Bologna, è un consulente di marketing stando a quanto si legge sul suo profilo Linkedin, e Co-fondatore di un marchio di biancheria intima e beachwear per uomo. È inoltre un giocatore e appassionato di basket: tra il 2003 e il 2018 ha completato le giovanili di pallacanestro nella Fortitudo Bologna vincendo anche un titolo italiano e successivamente ha militato in diverse squadre fino alla C2.

Le foto di Ginevra Lamborghini e Edoardo Casella insieme

Ginevra Lamborghini e Edoardo Casella hanno trascorso le ultime vacanze estive insieme, su Instagram sono numerose le immagini pubblicate che li ritraggono vicini. Anche nel reel dell'estate condiviso dall'influencer ed ex gieffina ci sono diversi momenti in cui compare il ragazzo. Stando a quanto raccontato da Ginevra Lamborghini nella breve convivenza con le VIP del Grande Fratello la love story sarebbe nata proprio pochi mesi fa, in occasione del viaggio: "Ad agosto mi disse "Andiamo in vacanza insieme?", siamo stati 20 giorni in barca insieme ad amici. Lui mi disse "non mi sento single, scegli un giorno come anniversario. Una storia nuovissima, freschissima" le sue parole riportate da Biccy.