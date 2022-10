“Caro Signorini, faccia rientrare Ginevra Lamborghini al GF Vip”, la risposta del conduttore Alfonso Signorini tra le pagine di Chi ha risposto ad una lettrice fan di Ginevra Lamborghini desiderosa di rivedere l’influencer nella Casa del GF VIP: “Ha sicuramente lasciato il segno, ma la frase orribile pronunciata legittimava una piaga sociale come il bullismo”.

A cura di Gaia Martino

Nel nuovo numero di Chi, Alfonso Signorini ha risposto ad una lettrice curiosa di sapere se ci sarebbe la possibilità che Ginevra Lamborghini rientri nella Casa del GF VIP. Nella puntata del 3 ottobre l'influencer e cantante è stata squalificata dal reality per le parole gravissime utilizzate per descrivere i comportamenti di Marco Bellavia, secondo lei "meritevoli di essere bullizzati". La Lamborghini, dopo il ritorno a casa sua e le ripetute scuse è tornata in studio accolta da applausi e tweet dei telespettatori che desidererebbero rivederla come concorrente. Il conduttore non ha però intenzione di farla rientrare in gioco.

La lettera di una fan di Ginevra Lamborghini ad Alfonso Signorini

Tra le lettere del direttore nel nuovo numero di Chi, anche una scritta da una fan di Ginevra Lamborghini. Secondo la lettrice l'ex gieffina sarebbe stata una delle preferite del pubblico dal primo giorno, "ci ha incantato con la sua voce, le sue gag, allegria, con la sua voglia di vivere, la sua luminosità" le sue parole nel lungo messaggio indirizzato ad Alfonso Signorini che esaltano il valore della Lamborghini al GF VIP, secondo lei "l'anima della Casa". La donna ricorda al conduttore che l'influencer era entrata a far parte del reality dopo aver vissuto un periodo buio, "tre anni di analisi e sofferenze, finalmente si era accettata", e secondo lei sarebbe un peccato far spegnere la luce ritrovata. "Spero che possa riuscire a riscattarsi" aggiunge, ma le sue parole non hanno convinto Signorini.

Ginevra Lamborghini non rientrerà al GF VIP

Alfonso Signorini ha risposto alla sua lettrice, mostrandosi d'accordo sul fatto che l'ex gieffina ha lasciato il segno nella casa del reality con il suo carattere esuberante, la sua energia e la solarità. "La squalifica era dovuta per una frase orribile che legittimava una piaga sociale come il bullismo" – ha aggiunto – "frase della quale si è pentita in lacrime più volte nel corso del programma, chiedendo scusa a più riprese". Infine ha concluso, chiudendo ogni possibilità di rivederla al GF VIP.