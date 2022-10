Ginevra Lamborghini al GF Vip 7: torna in studio con abito glitter e micro treccine tra i capelli Ginevra Lamborghini continua a seguire le puntate del GF Vip 7 dagli studi di Cinecittà. Ieri sera ha osato con gli scintillii con un adorabile abito glitter, abbinato a una nuova acconciatura in stile anni ’90.

A cura di Valeria Paglionico

Ginevra Lamborghini ha messo fine alla sua esperienza al Grande Fratello Vip 7 da diverse settimane ma, nonostante ciò, continua a essere tra le grandi protagoniste del reality. È stata squalificata per essersi scagliata duramente contro Marco Bellavia ma Alfonso Signorini non esita a invitarla in studio a ogni diretta. Se per uscire dalla casa aveva abbinato il romantico abito di tulle a delle sneakers leopardate, ora che segue le puntate direttamente dalle prime file cura il suo stile nei minimi dettagli. Per la settimana puntata, ad esempio, ha puntato sugli scintillii con un elegante e sensuale abito glitter, abbinato a un'acconciatura in pieno stile anni '90.

L'abito scintillante di Ginevra Lamborghini

In ogni puntata del Grande Fratello Vip trionfano paillettes, glitter e accessori gioiello e Ginevra Lamborghini lo ha dimostrato. Per il settimo appuntamento col reality si è adeguata alla perfezione al mood delle dirette sfoggiando un adorabile abito scintillante. Si tratta di un modello fucsia firmato h2o, fa parte della collezione Fall/Winter 2022-23 ed è tempestato di brillantini in tinta. Ha le maniche lunghe e a palloncino, il collo alto, il bustier incrociato e una maxi gonna con un profondissimo spacco frontale che lascia le gambe in vista. Per completare il tutto la sorella di Elettra ha scelto dei gioielli ugualmente brillanti, dall'anello con le pietre colorate di Mimi agli orecchini a forma di fiore di Sicis Jewels.

Ginevra Lamborghini in h2o Italia

Il nuovo hair look di Ginevra Lamborghini

Ad aggiungere un tocco sbarazzino al look glitter di Ginevra Lamborghini al GF Vip 7 è stata l'acconciatura. Nella casa siamo sempre stati abituati a vederla con la chioma sciolta ma ora pare aver cambiato registro. Si è infatti ispirata agli anni '90 e ha sfoggiato due codine alte e laterali leggermente ondulate. I ciuffi frontali sono stati tenuti liberi ma legati in due micro treccine che cadono sulle guance. Insomma, la sorella di Elettra riesce sempre a sorprendere i fan con stile e originalità: nelle prossime puntate del reality continuerà a essere tra le grandi protagoniste delle dinamiche?