Ginevra Lamborghini squalificata dal GF Vip 7: arriva in studio con abito di tulle e sneakers Ginevra Lamborghini è stata squalificata dal GF Vip 7 dopo le dichiarazioni contro Marco Bellavia e durante la puntata è arrivata in lacrime in studio da Alfonso Signorini. Ecco cosa indossava durante l’eliminazione.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera è andata in onda la quinta puntata del Grande Fratello Vip 7 ed è stata tra le più seguite della storia del reality, visto che è arrivata in seguito all'addio di Marco Bellavia, il concorrente che si è ritirato dopo essere stato escluso dal "branco" a causa dei suoi problemi di depressione. Tra i coinquilini che più di tutti si sono scagliati contro di lui c'è stata Ginevra Lamborghini, che durante il daily aveva deluso il pubblico dicendo che l'ex star di Bim Bum Bam "si meritava di essere bullizzato". Alfonso Signorini l'ha accusata di essere stata eccessiva con quella dichiarazione e non ha esitato ad annunciare il durissimo provvedimento disciplinare preso nei suoi confronti: la squalifica. La sorella di Elettra, dispiaciuta e in lacrime, è arrivata in studio in total black con le sneakers.

L'abito di tulle di Ginevra Lamborghini

Ginevra Lamborghini è stata squalificata dal Grande Fratello Vip 7 dopo le terribili parole contro Marco Bellavia. Ha messo fine alla sua esperienza "a sorpresa", non esitando a chiedere scusa al pubblico tra le lacrime e la vergogna. Per la puntata aveva puntato tutto sul nero con un adorabile abito di tulle in stile ballerina, un modello con la gonna corta a balze e un bustier steccato con le spalline sottili, la scollatura generosa e delle trasparenze audaci lungo il busto. Per completare il tutto aveva scelto un frontino gioiello con delle pietre nere, accessorio che ha decorato i capelli sciolti e lisci.

Ginevra Lamborghini in total black

Ginevra Lamborghini, dai tacchi alle sneakers

Nel momento in cui Ginevra ha saputo della squalifica è scoppiata in lacrime, apparendo visibilmente sconvolta di fronte le telecamere. Istintivamente si è tolta i sandali col tacco piumati in verde smeraldo e, dopo aver camminato scalza in giro per casa mentre salutava i coinquilini, ha indossato un paio di sneakers leopardate per uscire (e non si è cambiata neppure una volta arrivata in studio da Alfonso Signorini). Cristina Quaranta, inoltre, le ha dato una giacca abbinata poco prima di varcare la porta rossa, così che potesse proteggersi dal freddo. Sebbene la Lamborghini non si aspettava di chiudere la sua esperienza al GF Vip in questo modo, la cosa certa è che è stata fin dall'inizio tra le più trendy della casa.

