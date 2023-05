Alberto De Pisis e Ginevra Lamborghini nel cast di Beautiful, lei: “Avere un ruolo è emozionante” Ginevra Lamborghini e Alberto De Pisis sono nel cast di Beautiful: hanno registrato le nuove puntate della soap opera a Roma, con il resto del cast. “Mi avrebbe fatto piacere fare anche solo la comparsa, ma avere avuto un ruolo persino è bellissimo ed emozionante”, le parole della cantante.

A cura di Gaia Martino

Il cast di Beautiful nelle scorse settimane si è trasferito per qualche giorno a Roma: gli attori, tra i più celebri del piccolo schermo internazionale, della soap opera hanno girato alcune scene nella Capitale e sul set hanno dato il benvenuto a due nuovi volti. Si tratta di Alberto De Pisis e Ginevra Lamborghini, i due ex concorrenti del Grande Fratello VIP che prenderanno parte alla fiction. Al settimanale Chi hanno raccontato la loro esperienza sul set: "Indimenticabile".

La confessione di Alberto De Pisis

Alberto De Pisis non seguiva Beautiful, ma la popolarità della soap opera è arrivata anche nelle case degli sconosciuti alla storia: "Devo essere sincero. A casa né io né mio fratello, che è molto maschio alfa, lo seguivamo molto. Però se questo cast si ritrova qui dopo 35 anni per la gioia dei fan italiani, è evidente che siamo di fronte a un fenomeno". L'ex gieffino ha raccontato di aver conosciuto il produttore Bradley Bell: "Mi ha spiegato che la soap è un successo in oltre cento paesi del mondo e ha 35 milioni di spettatori. Un record. Quindi sono grato di essere stato invitato qui perché è stata davvero una bellissima occasione che non dimenticherò".

Ginevra Lamborghini: "Avrei fatto anche solo la comparsa"

Anche Ginevra Lamborghini è apparsa entusiasta per la sua partecipazione sul set di Beautiful. A differenza del suo ex inquilino nella casa di Cinecittà, Ginevra ha raccontato di aver sempre seguito la fiction: "Mi avrebbe fatto piacere fare anche solo la comparsa, ma avere avuto un ruolo persino è bellissimo ed emozionante. È un po' come il GF Vip, ero sempre abituata a vederlo in tv, ma non pensavo di farne parte. Beautiful lo conosco da quando ero bambina, e mia mamma, 20 anni fa, me lo faceva vedere all'ora di pranzo". Il personaggio preferito era Sally Spectra, ha raccontato la neo attrice che prenderà parte alla soap opera nel ruolo di press agent dei Forrester. "Quando partecipo a un grande evento tendo a prepararmi prima, sono meticolosa. Poi quando arriva il momento succede sempre che dimentico tutto e vado a braccio. Mi sono goduta l'esperienza e sono curiosa di vedere le puntate che andranno in onda tra un anno".

Leggi anche Alberto De Pisis non riceve sorprese al GF, il suo staff spiega perché

Il ricordo del GF VIP

Entrambi conservano solo bei ricordi dell'esperienza "unica ed emozionante" al GF VIP. Un solo rimorso porta con sé la Lamborghini, "se tornassi indietro avrei voluto piuttosto trovare il modo di avere una dialettica migliore". Facendo riferimento alla squalifica per le frasi su Marco Bellavia, ha continuato: "Se ho avuto dei problemi è stato per una questione di dialettica. Alle critiche sono sempre stata pronta, se la critica è usata in modo costruttivo serve, al contrario se viene utilizzata in modo distruttivo, ed è quella che ho ricevuto io, ti fa vivere momenti spiacevoli. Per fortuna ho superato tutto grazie alle persone che mi hanno capita. Forse sono stata un po' ingenua e non ero pronta a tutto l'odio che i social possono scatenare. Ma ora è acqua passata, spero in un futuro beautiful". Ginevra, nell'intervista a Chi, ha infine rivelato: