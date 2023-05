Ginevra Lamborghini e Jasmine Carrisi compariranno in Beautiful, quando e in che ruolo Ginevra Lamborghini e Jasmine Carrisi faranno la loro apparizione in una puntata di Beautiful girata a Roma, che in America arriverà il mese prossimo. Ecco cosa faranno.

A cura di Ilaria Costabile

Una della soap opera più note e seguite al mondo, Beautiful, approda in Italia, più precisamente a Roma, che diventerà il set entro il quale si muoveranno gli storici protagonisti. Accanto a volti notissimi del cast, come Brooke e Ridge, ci saranno anche due nomi piuttosto conosciuti della tv italiana, si tratta di Ginevra Lamborghini e di Jasmine Carrisi.

Cosa faranno Ginevra Lamborghini e Jasmine Carrisi

Secondo quanto anticipato da The Hollywood Reoporter Roma, ad apparire in una delle puntate della soap americana più longeva della tv, saranno la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, insieme alla sorella di Elettra Lamborghini nonché ex concorrente del Grande Fratello Vip. Piccoli ruoli sono stati assegnati alle due belle interpreti, ma abbastanza per consentire loro di prendere parte ad uno dei progetti più amati del piccolo schermo. Stando a quanto anticipato finora, la maggiore delle sorelle Lamborghini interpreterà la pr internazionale della Forrester Creation, che ha organizzato una sfilata per la nuova collezione proprio a Roma. Jasmine, invece, sarà una delle modelle che sfilerà. Le riprese sono state fatte nella giornata del 16 maggio, a Piazza Navona e i personaggi coinvolti sono stati Ridge, Brooke, Steffy, Thomas, Hope, Liam e Carter. La puntata arriverà in America il mese prossimo, ma i telespettatori di Canale 5 dovranno aspettare oltre un anno per vederla in italiano in tv.

Fonte Storie Instagram di Jasmine Carrisi

Gli altri italiani in Beautiful

Non è la prima volta che volti noti dello spettacolo italiano prendessero parte ad alcune puntate della soap opera americana che, infatti, in più occasioni ha scelto l'Italia come set. Ed è quindi capitato che tra gli attori, diventati beniamini del pubblico, ci fossero Marina La Rosa, Luca Calvani che impersonava un prete, Massimo Lopez e perfino Enrico Papi che, però, vestiva i panni di un gondoliere tra i canali veneziani.