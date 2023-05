Jasmine Carrisi e Ginevra Lamborghini nel cast di Beautiful, reciteranno nelle puntate italiane Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, e Ginevra Lamborghini saranno hguest star delle puntate di Beautiful girate a Roma. In Italia tali episodi andranno in onda tra più di un anno.

A cura di Stefania Rocco

Il cast di Beautiful sbarca a Roma, città che ospiterà la riprese per circa una settimana. Gli interpreti della celebre soap opera (si tratta degli attori che prestano il volto a Brooke, Ridge, Steffy, Thomas, Hope, Liam e Carter) sono arrivati nella capitale per girate alcuni episodi ambientati in Italia. Secondo quanto scrive The Hollywood Reporter Roma sono almeno già due le guest star italiane che parteciperanno alle riprese di Beautiful a Roma. Si tratta di due volti già noti sui social e nei programmi del piccolo schermo.

Jasmine Carrisi nel cast di Beautiful

Il primo nome circolato è quello di Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano Carrisi e della compagna Loredana Lecciso. La giovane, già cantante e giudice di The Voice Senior insieme al padre, parteciperà alle riprese organizzate a Roma negli ultimi giorni. Si tratta della prima esperienza di Jasmine da attrice. La figlia di Al Bano è nota principalmente per la sua attività in campo musicale. Come il padre, tuttavia, potrebbe dimostrare di essere un’artista poliedrica.

Ginevra Lamborghini pr della Forrester nelle puntate italiane di Beautiful

Un altro volto noto che coniuga televisione e musica è quello di Ginevra Lamborghini, sorella di Elettra e concorrente squalificata dall’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Ginevra interpreterà il ruolo della pr internazionale della Forrester Creation, la compagnia di moda all’interno della quale si dipanano le vicende dei protagonisti della celebre soap opera. Ginevra, secondo THR, sarà protagonista della sequenza girata domani a Piazza Navona, che sarà scenario di una sfilata di moda. Alle riprese parteciperanno alcuni tra i membri più noti del cast, in particolare Katherine Kelly Lang (Brooke) e Thorsten Kaye (Ridge). Lamborghini sarebbe inoltre in trattativa per fornire la propria musica affinché faccia da colonna sonora alla sfilata della Forrester Creation.