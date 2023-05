Beautiful taglia il traguardo delle 9000 puntate: la festa con sei puntate ambientate in Italia Come anticipato nei giorni scorsi, il cast di Beautiful arriverà presto in Italia, a Roma, per girare il corrispettivo di sei nuovi episodi. L’occasione è il traguardo delle 9000 puntate in 35 anni.

Come anticipato nei giorni scorsi, il cast di Beautiful arriverà presto in Italia per girare il corrispettivo di sei nuovi episodi. L'occasione è data dal fatto di tagliare il traguardo delle 9000 puntate. A 35 anni dalla messa in onda, la popolare soap opera seguita da più di 35 milioni di telespettatori al giorno distribuiti in 100 Paesi sbarca per la prima volta a Roma, la Capitale della "grande bellezza" sorrentiniana. Non è la prima volta, da quando è in onda la serie CBS ovvero dal 23 marzo 1987, che il cast di Beautiful è arrivato in Italia per girare alcune puntate. È già successo quattro volte.

Le puntate ambientate in Italia

Le puntate che saranno ambientate in Italia saranno in tutto sei e saranno girate tra il 15 e il 17 maggio 2023. Andranno in onda solo nella primavera del 2024. I convocati sul set: Ridge (Thorsten Kaye), Brooke (Katherine Kelly Lang), Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), Carter (Lawrence Saint-Victor), Hope (Annika Noel), Liam (Scott Clifton) e Thomas (Mathiew Atkinson). La prima volta che il cast di Beautiful è arrivato in Italia per girare alcuni episodi è avvenuta nel 1997: le riprese si sono svolte sul lago di Como. Nel 1999, il cast girò alcuni episodi a Venezia. Nel 2002, a Portofino. Nel 2012, fu scelta la Puglia: Polignano a Mare, Alberobello e Fasano.

Tutte le volte che Beautiful è andato in giro per il mondo

La soap opera Beautiful è ambientato nel mondo delle maison di moda di Los Angeles, ma è spesso uscito fuori dagli Stati Uniti. Nel 2007 e nel 2017, per esempio, alcuni episodi sono stati ambientati in Australia. Nel 2011 in Messico. Nel 2014, invece, il cast è sbarcato a Dubai e ad Abu Dhabi, poi in Francia e in Olanda. Nel 2015 è stata la volta della Danimarca. Il Principato di Monaco è stato location di Beautiful per cinque volte differenti: nel 2013, 2014, 2016, 2017 e nel 2022.