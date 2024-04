video suggerito

Il clandestino con Edoardo Leo: trama, cast e puntate della fiction di Rai1 Edoardo Leo è l’ex ispettore capo dell’antiterrorismo Luca Travaglia nella serie Il clandestino. La nuova fiction di Rai1 in sei puntate e dodici episodi è ambientata a Milano ed è diretta da Rolando Ravello. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Trama, cast e puntate della serie Il clandestino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Il clandestino ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Da lunedì 8 aprile, in onda su Rai1 la serie Il clandestino con Edoardo Leo nei panni dell'ex ispettore capo dell'antiterrorismo Luca Travaglia. La serie è composta da sei puntate e dodici episodi. Nel cast anche Hassani Shapi, Alice Arcuri, Fausto Maria Sciarappa, Lavinia Longhi, Mattia Mele, Michele Savoia, Isabella Mottinelli, Tia Architto e Simone Colombari. Il Clandestino è una serie ambientata a Milano e coprodotta da Rai Fiction e Italian International Film. La regia è di Rolando Ravello.

Le anticipazioni della prima puntata de Il clandestino

Le anticipazioni della prima puntata della serie Il clandestino, in onda lunedì 8 aprile alle ore 21:30 su Rai1. Nei primi due episodi, Luca Travaglia, dopo un attentato nel quale ha perso la vita la sua compagna, lascia il ruolo di ispettore capo dell'antiterrorismo. Si trasferisce a Milano dove vive in un monolocale. Ormai lontano dalla vita in polizia, lavora come buttafuori. Poi, viene assunto come bodyguard di Carolina, un'affascinante scrittrice. Nei pressi dell'appartamento di Luca, c'è Palitha, un cingalese che ripara automobili nella sua officina. Un giorno Luca lo salva da un trapper che lo minaccia perché convinto che gli abbia rubato l'auto. L'ex ispettore risolve il caso del furto e così Palitha ha un'idea: aprire un’agenzia di investigazioni private chiamata Il clandestino. Travaglia accetta perché ha bisogno di soldi. Il primo caso è quello di Adani, che intende fare luce sulla morte di un dipendente della sua azienda di spedizioni, che è stato ucciso durante una rapina.

Il cast de Il clandestino: attori e personaggi

Il clandestino, protagonista l'attore Edoardo Leo

Edoardo Leo interpreta Luca Travaglia;

Hassani Shapi interpreta Palitha;

Alice Arcuri interpreta Carolina Vernoni;

Fausto Maria Sciarappa interpreta Claudio Maganza;

Lavinia Longhi interpreta Khadija;

Mattia Mele interpreta Sergio Bonetti; Michele Savoia interpreta De Giglio; Isabella Mottinelli interpreta Bianca; Tia Architto interpreta Gedara; Simone Colombari interpreta Carvelli; Anna Dalton interpreta Ilenia; Stefano Guerrieri interpreta Federico; Simone Gandolfo interpreta Paolo Zanatta; Sergio Pierattini interpreta Prof. Montechi; Jonis Bascir interpreta Beslama Dirar; Hedy Krissaane interpreta Alì, Angelo Donato Colombo interpreta Levati; Jerry Mastrodomenico interpreta Arturo Galassi; Chiara Scelsi interpreta Aida Yazziri; Iordan Milan Negru interpreta Milos Jovic; Sofija Zobina interpreta Irina Kwiatkowski; Mauro Marino interpreta Aurelio Negrini; Angelo Libri interpreta uno spacciatore; Hossein Taheri interpreta Maud Al Assad; Francesco Bovara interpreta Giulio; Nicola Pannelli interpreta il questore; Giulia Carpaneto interpreta Sonia; Andrea Bruschi interpreta Andrea Adani; Haroun Fall interpreta Youssef.

La trama della serie tv con Edoardo Leo e Hassani Shapi

La trama de Il clandestino

Luca Travaglia affronta un cambiamento drastico. Nella sua "vita precedente" viveva a Roma ed era ispettore capo dell’antiterrorismo. Innamorato di Khadija, la sua vita viene sconvolta da un attentato nel quale la donna muore. Così, inizia la seconda vita di Travaglia, che si trasferisce a Milano e trova lavoro come buttafuori e poi come bodygard di una scrittrice. Inoltre, con l'amico Palitha apre un'agenzia di investigazioni private: Il clandestino.

Quante puntate sono e dove vederle in streaming e replica

La serie tv Il clandestino è composta da sei puntate e dodici episodi. È possibile seguire la fiction con Edoardo Leo sia in diretta su Rai1 che in streaming e in replica su RaiPlay. Ecco la programmazione completa:

Prima puntata in onda lunedì 8 aprile;

seconda puntata in onda lunedì 15 aprile;

terza puntata in onda lunedì 22 aprile;

quarta puntata in onda lunedì 29 aprile;

quinta puntata in onda lunedì 6 maggio;

sesta puntata in onda lunedì 13 maggio.

Dove è stata girata la serie Il clandestino

La location della serie Il clandestino

La serie tv è Il clandestino con Edoardo Leo, Hassani Shapi, Alice Arcuri, Fausto Maria Sciarappa, Lavinia Longhi, Mattia Mele, Michele Savoia, Isabella Mottinelli, Tia Architto e Simone Colombari è stata girata a Milano.