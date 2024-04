Il clandestino, anticipazioni terza puntata del 22 aprile: l’amore nascosto tra Luca e Carolina

video suggerito

Le anticipazioni della terza puntata della serie Il Clandestino, in onda lunedì 22 aprile alle ore 21:30 su Rai1. La trama dei nuovi episodi della fiction con Edoardo Leo e Hassani Shapi.

A cura di Daniela Seclì

Il clandestino, anticipazioni terza puntata del 22 aprile

Le anticipazioni della terza puntata della serie Il clandestino, in onda lunedì 22 aprile alle ore 21:30 su Rai1. Nella trama della fiction con Edoardo Leo, Hassani Shapi, Alice Arcuri, Fausto Maria Sciarappa e Lavinia Longhi, nuovi colpi di scena. Negli episodi 5 e 6, intitolati rispettivamente Il processo e Barrio corvetto, l'ex ispettore capo dell'antiterrorismo aiuterà due bambine che gli chiedono aiuto per tirare fuori dai guai il fratello maggiore. Inoltre, cercherà Santiago, il membro di una gang in fuga. Continuerà la storia clandestina tra l'uomo e Carolina.

La trama della terza puntata de Il clandestino

Le anticipazioni della terza puntata della serie Il Clandestino, in onda lunedì 22 aprile alle ore 21:30 su Rai1. Nell'episodio 5, intitolato Il processo, Luca Travaglia dovrà occuparsi di un caso decisamente delicato. Due bambine rom, infatti, si rivolgeranno a lui implorandolo di aiutare il fratello maggiore. Il tribunale del loro campo, infatti, accusa l'uomo di non avere prestato aiuto a un amico rimasto ferito durante un furto.

Luca Travaglia aiuta due genitori in cerca del figlio in fuga

Edoardo Leo è Luca Travaglia nella serie Il clandestino

Ma quello non sarà il solo caso che Luca Travaglia si troverà ad affrontare. Nell'episodio 6, intitolato Barrio corvetto, si dovrà occupare di Santiago. Il giovane, che fa parte di una gang, è in fuga. Sa di essere ricercato dalla polizia dopo avere partecipato a una rissa in cui un ragazzo ha riportato gravissime ferite. I genitori di Santiago chiedono aiuto a Luca, perché vorrebbero che l'ex ispettore capo dell'antiterrorismo lo trovasse prima che lo faccia la polizia. La madre, in particolare, si rifiuta di credere che Santiago si sia macchiato dei crimini dei quali è accusato. Intanto, Luca Travaglia continua a coltivare la relazione clandestina con Carolina.