Il Clandestino 2 si farà? La risposta di Edoardo Leo sulla seconda stagione e il futuro della serie Rai Il finale di stagione della serie Il Clandestino, in onda martedì 14 maggio, sarà un addio o un arrivederci? Il Clandestino 2 si farà? Edoardo Leo, che interpreta il protagonista Luca Travaglia, vorrebbe fortemente la seconda stagione. La Rai non si è ancora pronunciata a riguardo.

A cura di Daniela Seclì

Il Clandestino 2 si farà? Cosa sappiamo della seconda stagione

Martedì 14 maggio in onda su Rai1 l'ultima puntata de Il Clandestino, fiction con Edoardo Leo, Hassani Shapi, Alice Arcuri, Fausto Maria Sciarappa e Lavinia Longhi. Gli spettatori dovranno dire addio al personaggio di Luca Travaglia o si farà la seconda stagione? Al momento la Rai non si è pronunciata a riguardo. In un'intervista rilasciata a Tv, Sorrisi e Canzoni, la direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati ha parlato delle serie in arrivo e dei "cantieri aperti", ma non ha fatto riferimento alla fiction diretta da Rolando Ravello. Intanto, Edoardo Leo si è detto disponibile a tornare a vestire i panni di Luca Travaglia per Il Clandestino 2.

La seconda stagione de Il clandestino si farà? Parla Edoardo Leo

Edoardo Leo vorrebbe tornare a interpretare Luca Travaglia

Edoardo Leo ha molto amato il personaggio di Luca Travaglia. In un'intervista rilasciata a Fanpage.it ha parlato a lungo della serie Il Clandestino: "Luca Travaglia è un personaggio burbero, respingente, di poche parole e che mena. Questo è stato uno dei motivi per cui ho accettato di interpretarlo, per evolvermi. Fare sempre le stesse cose mi stanca e annoia le persone. Devo ammettere di essermi divertito molto a interpretarlo". L'attore, inoltre, in un'intervista rilasciata al settimanale Chi ha detto che non gli dispiacerebbe affatto tornare a interpretare il ruolo del protagonista della serie Il Clandestino:

Se ci sarà la seconda stagione de Il Clandestino? Ce l'abbiamo messa tutta e mi auguro fortemente di poter continuare a fare un personaggio che mi ha proprio divertito. Vorrei continuare a essere clandestino ancora per un po'.

Il Clandestino 2, la Rai non ha ancora confermato la seconda stagione

Al momento non c'è ancora la conferma ufficiale della Rai circa la seconda stagione de Il Clandestino. Nelle scorse settimane, Maria Pia Ammirati ha rilasciato un'intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni nella quale ha svelato tutte le fiction in arrivo per la Rai. Inoltre, ha menzionato i progetti la cui lavorazione inizierà a breve e tra loro non c'era Il Clandestino 2. Ciò, ovviamente, non significa che la seconda stagione non si farà, ma di certo non è tra i progetti a cui si lavorerà nell'immediato. Occorrerà attendere notizie ufficiali.