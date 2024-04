Il clandestino, anticipazioni seconda puntata 15 aprile: Luca aiuta Carolina, la nuova indagine

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Le anticipazioni della seconda puntata della serie Il clandestino, in onda lunedì 15 aprile alle ore 21:30 su Rai1. Nei due nuovi episodi della fiction con Edoardo Leo e Hassani Shapi non mancheranno i colpi di scena. Attenzione spoiler. Tra i casi che Luca Travaglia dovrà affrontare anche uno contrario alla sua moralità. Una donna, infatti, gli chiederà di indagare sul conto del marito per ottenere il video che prova il suo tradimento. Ma il caso prenderà una piega inaspettata. Luca dovrà anche aiutare Carolina. Ecco tutte le anticipazioni della trama della seconda puntata.

Il clandestino, anticipazioni seconda puntata del 15 aprile

Cosa succederà nelle nuove puntate della serie Il clandestino

Le anticipazioni della seconda puntata della serie Il clandestino, in onda lunedì 15 aprile alle ore 21:30 su Rai1. Nel terzo episodio, intitolato Chinatown, Travaglia continua ad avere bisogno di soldi perché deve ripagare un debito. Luca si vede costretto a indagare su un caso che è contrario alla sua etica. Una donna cinese, infatti, si rivolge all'agenzia di investigazioni private Il clandestino per ottenere un video in grado di dimostrare che il marito la tradisce. Travaglia riesce nell'intento, ma il video finisce in rete e si diffonde a macchia d'olio. Viene a galla che l'uomo è un importante politico.

Luca Travaglia e la modella minacciata per l'hijab

Edoardo Leo protagonista della fiction Il clandestino

Nel quarto episodio della serie Il clandestino, sarà proprio Carolina a coinvolgere Luca Travaglia in una indagine. A Milano è arrivata la frenetica settimana della moda e Travaglia riceve un incarico molto delicato. Uno stilista, infatti, lo ingaggia per proteggere una modella araba. La giovane donna è stata pesantemente minacciata da un uomo che non condivide la sua decisione di sfilare con l'hijab. Per scoprire tutti i dettagli non resta che attendere lunedì 15 aprile, quando andrà in onda la seconda puntata de Il clandestino.