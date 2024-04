video suggerito

Fiction Rai, novità e serie in arrivo: Un professore, Che Dio ci aiuti 8, Cuori e il ritorno di Flavio Insinna La direttrice di Rai Fiction, Maria Pia Ammirati, ha svelato su Tv, Sorrisi e Canzoni tutte le fiction che vedremo in Rai nei prossimi mesi e ha svelato le novità in arrivo.

A cura di Daniela Seclì

La direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati, su Tv, Sorrisi e Canzoni, ha fatto il punto sulle serie tv in cantiere e quelle che andranno presto in onda. Novità per la serie Che Dio ci aiuti 8, nuovi ruoli per Lunetta Savino, Alessandro Gassmann e Flavio Insinna. Si valuta un ultimo capitolo sul Commissario Montalbano.

Fiction Rai, le novità con Lunetta Savino, Flavio Insinna e Alessandro Gassmann

Maria Pia Ammirati, nell'intervista rilasciata a Silvia Perazzino per Tv, sorrisi e canzoni, ha annunciato importanti novità. L'attrice Lunetta Savino interpreterà "una giudice integerrima" nella serie Libera. Alessandro Gassmann interpreterà l'avvocato Guerrieri in una nuova serie. Tornerà Flavio Insinna nella fiction L'altro ispettore, che parla delle morti sul lavoro. Can Yaman sarà protagonista di Sandokan. Infine, Claudio Gioè interpreterà Mike Bongiorno.

Serie tv Rai, cosa vedremo in autunno: da Don Matteo 14 a L'amica geniale 4

Per quanto riguarda i ritorni, si sta pensando a un ultimo capitolo sul Commissario Montalbano, ma al momento ci sono tanti fattori da valutare, tra cui gli impegni degli attori. Sulla possibilità di una quarta stagione de Le indagini di Lolita Lobosco, Ammirati – riconoscendone il valore – replica con un sibillino "Vediamo" e aggiunge che sono in corso valutazioni anche sulla terza stagione di Studio Battaglia. Quest'anno, invece, "non saranno messi in produzione" nuovi episodi de I Bastardi di Pizzofalcone. In autunno torneranno in onda le seguenti fiction:

Black out – Vite sospese 2 con Alessandro Preziosi;

Vincenzo Malinconico – Avvocato d'insuccesso 2 con Massimiliano Gallo;

Don Matteo 14 con Raoul Bova;

Fiori sopra l'inferno – I casi di Teresa Battaglia 2 con Elena Sofia Ricci;

L'amica geniale 4 (ultima stagione).

Nel 2025 tornano Un professore, Cuori, Mina Settembre e Che Dio ci aiuti 8

Anche il 2025, per la Rai, sarà un anno di grandi ritorni e bellissime storie. Gli spettatori potranno assistere alle nuove puntate di fiction di successo come Un professore 3 con Alessandro Gassmann, Cuori 3 con Pilar Fogliati, Mina Settembre 3 con Serena Rossi, Il Commissario Ricciardi 3 con Lino Guanciale. E poi finalmente tornerà sarà disponibile Che Dio ci aiuti 8. Maria Pia Ammirati ha dichiarato:

Lo vedremo nel 2025, Elena Sofia Ricci comparirà in qualche episodio e Francesca Chillemi rappresenterà il cuore del racconto. Cambia la location: da Assisi ci si sposterà a Roma e non saremo più in un convento ma in una casa di accoglienza per ragazze in difficoltà. La serie continuerà a stare al passo coi tempi raccontando un Paese che sta cambiando. Attingendo sempre dai temi di attualità.

Fiction in lavorazione che vedremo prossimamente

Ecco le fiction che presto saranno in lavorazione:

Rocco Schiavone 6 in onda nel 2025;

Un passo dal cielo 8 con Giusy Buscemi;

Mare Fuori 5, riprese al via a giugno;

Makari 4, riprese al via a fine agosto;

Imma Tataranni – Sostituto procuratore 4, riprese al via in autunno.