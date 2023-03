Il Commissario Ricciardi 3 si farà? La storia di Maurizio de Giovanni non è ancora finita La terza stagione del Commissario Ricciardi si farà perché c’è ancora tanto materiale da raccogliere direttamente dalla saga letteraria di Maurizio de Giovanni, anche se non è ancora ufficiale.

Questa sera andrà in onda l'ultima puntata de Il Commissario Ricciardi 2 ed è quindi lecito chiedersi, dopo aver assistito al finale di stagione, se la terza stagione si farà. C'è molta attesa, infatti, da parte del pubblico sull'eventuale terzo capitolo della serie televisiva. Considerato che si tratta di una trasposizione dalla saga letteraria di Maurizio de Giovanni, che consta di 13 romanzi e tantissimi altri racconti sul personaggio, c'è ancora molto materiale. Ci sono anche alcune questioni che saranno lasciate in sospeso, tra tutte l'amore tra il Commissario Ricciardi ed Enrica. Per questo, considerato tutto, siamo certi che Il commissario Ricciardi 3 si farà. Lino Guanciale, l'attore protagonista della serie, aveva confermato in una recente intervista di avere ancora tanto materiale per una terza stagione.

Cosa sappiamo su Il Commissario Ricciardi 3

La possibilità di una terza stagione è aperta soprattutto da fatto che con questa seconda stagione si è arrivati a coprire fino al decimo dei tredici romanzi ufficiali di Maurizio de Giovanni. Restano fuori, oltre a diverse produzioni minori come i racconti inclusi in raccolte come "L'ultimo passo di tango", i tre ultimi romanzi che sono fondamentali per il futuro del Commissario Ricciardi. Parliamo di "Il purgatorio dell'angelo. Confessioni per il commissario Ricciardi", "Il pianto dell'alba. Ultima ombra per il commissario Ricciardi" e l'ultimo pubblicato "Caminito. Un aprile del commissario Ricciardi". Fino a "Il pianto dell'alba", tutto si svolge nell'arco di tre anni mentre per "Caminito. Un aprile del commissario Ricciardi" c'è uno stacco di cinque anni.

La terza stagione de Il Commissario Ricciardi: le anticipazioni

La terza stagione de Il commissario Ricciardi potrebbe essere anche l'ultima, considerato che vanno adattati solo tre romanzi principali. Ecco cosa potremmo vedere: il commissario Ricciardi frequenta ufficialmente Enrica e non può più a lungo nasconderle quello che è il suo segreto, per lui è arrivato il momento di dire la verità. Ricciardi sembra avere su di sé tutto il dolore del mondo, eppure un pezzo di felicità è destinato anche a lui. Eppure: un colpo di scena definitivo e struggente gli spezzerà ogni passo, nonostante la nascita di una splendida bambina, Marta, nata dal matrimonio con Enrica. Nell'ultimo capitolo, invece, scopriremo che Marta, la figlia del commissario, ha anche lui il "fatto", il dono-maledizione che suo padre ha da quando è un bambino.