Il Commissario Ricciardi 2, tutte le location a Napoli della serie tv con Lino Guanciale I luoghi di Napoli dove è stata girata la seconda stagione del Commissario Ricciardi: Piazza del Plebiscito, la Galleria Principe, Largo San Marcellino.

A cura di Pierluigi Frattasi

Il Commissario Ricciardi torna lunedì 6 marzo 2023 in prima serata su Rai Uno per la seconda stagione, della serie ispirata ai romanzi di Maurizio De Giovanni, prodotta da Rai Fiction e Clemart, e diretta da Alessandro D'Alatri. Protagonista è l'attore Lino Guanciale, che veste ancora una volta i panni del poliziotto sensitivo dall'impermeabile inconfondibile, che si trova ad investigare sui crimini nella Napoli degli Anni Trenta del Novecento, la città segnata dal Risanamento e dall'edilizia pubblica in piena epoca fascista.

I luoghi del Commissario Ricciardi 2 a Napoli

Ma quali sono i luoghi di Napoli dove è stato girato il Commissario Ricciardi 2? Tra le piazze iconiche della fiction non possono mancare piazza del Plebiscito e piazza Trieste e Trento. Proprio qui, infatti, si concentrano alcuni dei luoghi più importanti per Ricciardi. Il Commissario è assiduo frequentatore del Teatro San Carlo dove assiste agli spettacoli dell'Opera Lirica. Qui c'è, poi, il Gran Caffè Gambrinus, dove spesso il poliziotto si ferma per un caffè e una sfogliatella.

Ricciardi è il commissario presso la Regia Questura di Napoli, il cui ingresso nella fiction è stato ricreato presso il palazzo della Prefettura. Nella vicina via Toledo c'è, poi, il negozio di guanti e cappelli del papà di Errica, della quale è innamorato. I casting per la seconda stagione si sono svolti, invece, a Palazzo Fondi, in via Medina. Altre scene sono state girate a Taranto, presso Palazzo De Bellis, Palazzo Carducci e Palazzo Troilo, e nel Comune di Massafra.

Il Museo Archeologico e la Galleria Principe di Napoli

Tra le nuove location che entreranno nella seconda stagione ci sono Museo Archeologico Nazionale e la Galleria Principe di Napoli. Qui sono state girate diverse scene della seconda stagione, la scorsa estate. Lo spiazzo antistante il colonnato della Galleria e via Broggia, sono stati riportati indietro nel tempo agli Anni '30 del Novecento.

Largo San Marcellino e via Capasso

Anche l'Università Federico II di Napoli avrà una piccola parte nella nuova stagione del Commissario Ricciardi 2. A largo san Marcellino, infatti, sono state girate diverse scente. Qui si trovano la sede di Scienze Politiche dell'ateneo fredericiano e il Museo di Paleontologia. Le location prescelte sono quelle frequentate oggi abitualmente da centinaia di giovani studenti universitari.

Nella prima stagione, invece, tra le location scelte come set cinematografico per le riprese, sono state inserite Villa Pignatelli, il Museo ed il Real Bosco di Capodimonte, tantissime chiese cittadine, come la Chiesa di San Ferdinando in piazza Trieste e Trento, la Riviera di Chiaia ed il Molo San Vincenzo, la Reggia di Portici, le città di Capua, Castelvolturno e Nocera Inferiore.