Il commissario Ricciardi ed Enrica si sposano? Come finisce la loro storia d’amore Martedì 21 marzo si conclude la seconda stagione de Il commissario Ricciardi. Ecco come evolverà la storia d’amore tra il commissario, interpretato da Lino Guanciale e la sua amata Enrica, interpretata da Maria Vera Ratti.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Il commissario Ricciardi 2 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Martedì 21 marzo si conclude la seconda stagione de Il commissario Ricciardi. Tutti vorrebbero sapere come evolverà la storia d'amore tra il commissario, interpretato da Lino Guanciale e la sua amata Enrica, interpretata da Maria Vera Ratti. Chi ha letto la saga letteraria di Maurizio De Giovanni conosce già il finale di questa storia, quindi sa già se i due si sposeranno, se avranno dei figli, come finirà la loro storia. Tutte queste informazioni, purtroppo, non saranno svelate nel corso della seconda stagione, in quanto ci sono ancora diversi libri che non sono stati ancora adattati in forma di serie televisiva. Non si sa nemmeno se la serie tv prenderà le distanze da determinate scelte letterarie fatte da Maurizio De Giovanni, dando vita quindi a un vero e proprio finale alternativo.

Come finisce la storia d'amore tra il Commissario Ricciardi ed Enrica nella serie tv

La seconda stagione de Il commissario Ricciardi metterà in sospeso la storia d'amore tra il commissario Ricciardi ed Enrica. Il destino tra i due, infatti è ancora al di là da arrivare a una sua conclusione. È molto più probabile che tra la terza e la quarta stagione, qualora venissero confermate, scopriremo come andrà a finire. Supponendo infatti almeno altri quattro episodi per stagione, potremmo forse dire che servirà almeno la terza stagione per arrivare a una prima risoluzione.

In quale libro il Commissario Ricciardi ed Enrica si sposano e hanno una figlia

Con gli sviluppi contenuti nel romanzo "Il purgatorio dell'angelo. Confessioni per il commissario Ricciardi", arriva finalmente il momento in cui il nostro commissario Ricciardi abbandonerà le resistenze e dirà sì ad Enrica. È l'undicesimo dei tredici romanzi scritti da Maurizio De Giovanni. Dovremmo aspettare, però, il successivo per gli sviluppi: "Il pianto dell'alba. Ultima ombra per il commissario Ricciardi". Pubblicato nel 2020, per lungo tempo si è pensato potesse essere l'ultimo e definitivo romanzo con protagonista il commissario Ricciardi. In questo romanzo, scopriamo che il commissario ed Enrica sono finalmente sposati e hanno una figlia, la piccola Marta. Il finale purtroppo è tragico con la morte di Enrica. In "Caminito. Un aprile del commissario Ricciardi", riprendiamo la vita del commissario cinque anni dopo il grave lutto e scopriremo che Marta, la piccola nata dal matrimonio con Enrica, ha lo stesso suo potere: il "fatto".