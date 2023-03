I libri del Commissario Ricciardi, la cronologia della serie che ha ispirato la fiction Rai Torna su Rai1 la seconda stagione della serie tv del Commissario Ricciardi, personaggio immaginario nato dalla penna dello scrittore Maurizio De Giovanni, autore di 17 tra libri e racconti brevi. Il commissario di polizia è interpretato da Lino Guanciale ed è dotato del “fatto”, ovvero il potere di vedere gli spettri delle vittime di morte violenta.

Il personaggio del Commissario Ricciardi nasce dalla penna dello scrittore napoletano Maurizio De Giovanni, protagonista della saga di romanzi – sono 13, in tutto – pubblicati in Italia dal 2005, prima da Graus editore, poi da Fandango e in seguito da Einaudi Stile Libero. Il personaggio immaginario di Luigi Alfredo Ricciardi, interpretato sul piccolo schermo da Lino Guanciale, protagonista della serie tv in onda dal 6 marzo su Rai1, è un commissario di polizia protagonista di vicende ambientate negli anni trenta del Novecento a Napoli durante il regime fascista. Una delle sue caratteristiche è "Il fatto", ovvero la capacità di vedere gli spettri delle vittime di morte violenta (sia incidenti che omicidi) in un'immagine evanescente nei luoghi del decesso, che continuano a ripetere ossessivamente la frase che stavano pensando nel momento della morte. Scopre tale potere da bambino quando, girando per un vigneto appartenente alla sua famiglia, trova il cadavere di un contadino che poi si scopre essere stato ucciso da un altro bracciante per questioni di gelosia.​ Immerso totalmente nel lavoro Ricciardi non cerca l'amore, ma questo cerca lui e lo fa grazie a Enrica, una giovane maestra timida e riservata, ma nello stesso tempo determinata a conoscere e ad amare Ricciardi. Finora alla figura di Ricciardi sono stati dedicati, oltre ai 17 tra libri e racconti di De Giovanni, alcuni albi a fumetti, pièce teatrali oltre a – piccola curiosità – un tavolo riservato al famoso Bar Gambrinus di Napoli.

Il senso del dolore. L'inverno del commissario Ricciardi

La condanna del sangue. La primavera del commissario Ricciardi

Il posto di ognuno. L'estate del commissario Ricciardi

Il giorno dei morti. L'autunno del commissario Ricciardi

Per mano mia. Il Natale del commissario Ricciardi

Vipera. Nessuna resurrezione per il commissario Ricciardi

In fondo al tuo cuore. Inferno per il commissario Ricciardi

Anime di vetro. Falene per il commissario Ricciardi

Serenata senza nome. Notturno per il commissario Ricciardi

Rondini d'inverno. Sipario per il commissario Ricciardi

Il purgatorio dell'angelo. Confessioni per il commissario Ricciardi

Il pianto dell'alba. Ultima ombra per il commissario Ricciardi

Caminito. Un aprile del commissario Ricciardi

I libri del Commissario Ricciardi in ordine cronologico

Le quattro serate che vedranno protagonista Lino Guanciale su Rai1 nelle vesti del Commissario Ricciardi traggono spunto dai romanzi di Maurizio De Giovanni pubblicati tutti da Einaudi Stile Libero. Dopo Mina Settembre e i Bastardi di Pizzofalcone, un'altra fiction targata Maurizio De Giovanni (che non a caso abbiamo definito "l'uomo di fiction") che partirà il prossimo 6 marzo e si baserà su quattro storie, ovvero il racconto "Febbre", e i romanzi "Anime di vetro", "Serenate senza nome" e "Rondini d'inverno".

Il senso del dolore. L'inverno del Commissario Ricciardi

Napoli, marzo 1931, mentre un inverno particolarmente rigido tiene la città stretta in una morsa di gelo, un assassinio scuote l’opinione pubblica per la ferocia con cui il crimine è perpetrato e per la notorietà del morto. Il grande tenore Arnaldo Vezzi, artista di fama mondiale e amico del Duce, viene trovato cadavere nel suo camerino al Teatro San Carlo, prima della rappresentazione de I Pagliacci. A risolvere il caso è chiamato il commissario Luigi Alfredo Ricciardi, che in quell’occasione conoscerà la vedova del tenore: Livia Lucani. Sarà l’inizio di una lunga storia tormentata.

La condanna del sangue. La primavera del Commissario Ricciardi

Che succede a giocare con le illusioni, a cancellare i sogni? Carmela Calise, cartomante-usuraia, inventa il futuro e lo sbriciola tra le dita. Mentre la città si apre alla primavera, nel solito trionfo di profumi e canzoni, il più tenero degli amori diventa la peggiore delle condanne e spegne nel sangue anche il ricordo di un’antica passione. E proprio l’indagine sulla morte della cartomante porta al primo incontro tra Ricciardi ed Enrica..

Il posto di ognuno. L'estate del Commissario Ricciardi

Caldo. Torrido, impietoso, atroce. Per le strade, nei vicoli, nelle stanze buie dei palazzi. Caldo. Da odiare chi si ama, perché osa guardare altrove, perché vuole libertà. Caldo. Da non mangiare, da non dormire. Mentre Ricciardi ed Enrica sembrano finalmente avvicinarsi, la duchessa di Camparino, donna bella quanto chiacchierata in città, viene trovata morta. Tante le piste che conducono all’assassino. Nel frattempo, Livia torna e si stabilisce a Napoli, decisa a conquistare il cuore di Ricciardi.

Il giorno dei morti. L'autunno del Commissario Ricciardi

È iniziato un autunno piovoso, Napoli è sotto una coltre di nuvole e di nebbia. Nella settimana dei Morti viene trovato il cadavere di un bambino. Si chiama Matteo, Tettè per tutti. Uno dei tanti scugnizzi che vivono di espedienti nei vicoli della città. A prima vista, sembra morto di stenti, ma presto Ricciardi scoprirà che forse la morte è stata causata da avvelenamento. La scoperta della verità metterà Ricciardi seriamente in pericolo di vita e costringerà Enrica a fare un voto.

Per mano mia. Il Natale del commissario Ricciardi

Manca poco alla prima di Natale in casa Cupiello quando vicino la spiaggia di Mergellina sono rinvenuti i cadaveri di un funzionario della Milizia, Emanuele Garofalo, e di sua moglie Costanza, mentre la figlia si è salvata perché era a scuola. Gli assassini potrebbero essere più di uno, Ricciardi, intanto, ascolta le ultime frasi della coppia e insieme al brigadiere Raffaele Maione si mette alla ricerca dei colpevoli

Vipera. Nessuna resurrezione per il Commissario Ricciardi

Una nuova primavera si affaccia, manca una settimana a Pasqua nella Napoli del 1932. Al Paradiso, esclusiva casa di tolleranza nella centralissima via Chiaia, Vipera, la prostituta più famosa, viene ritrovata morta, soffocata con un cuscino. L’ultimo cliente sostiene di averla lasciata ancora viva, il successivo di averla trovata già morta. Chi l’ha uccisa e perché? Mai come ora, Ricciardi si trova diviso tra Enrica e Livia, con la quale ora ha anche un debito di riconoscenza: si tratta dell’amico Modo, che si è messo in guai seri con i fascisti della città.

In fondo al tuo cuore. Inferno per il Commissario Ricciardi

Immersa nel caldo torrido di luglio e nei preparativi per la festa della Madonna del Carmine, la città è sospesa tra cielo e inferno. Quando un notissimo chirurgo cade dalla finestra del suo ufficio per Ricciardi e Maione inizia un’indagine che li porterà nel cuore dei sentimenti e delle passioni più tenaci e sconvolgenti. Infedeltà e tradimento sembrano connessi in modo inestricabile alla gioia rara dell’amore. Proprio quella gioia che condurrà Ricciardi a un passo da Enrica, per poi fare una scoperta straziante.

Anime di vetro. Falene per il commissario Ricciardi

È un momento di stanca per il Commissario Ricciardi, che non trova pane per i suoi denti, delitti importanti su cui mettere le mani e per questo accetta di indagare su un omicidio già risolto, trovandosi protagonista, per la prima volta, di un'indagine non ufficiale

Serenata senza nome. Notturno per il commissario Ricciardi

Ricciardi questa volta si trova invischiato nell'omicidio di un commerciante, ucciso con un pugno alla tempia. Un pugno simile a quello con cui Vinnie Sannino, campione di pugile, aveva dato a un suo avversario negli Usa, dove si era trasferito anni prima, prima di tornare in Italia. Ma Vinnie è tornato in Italia anche per amore e quest'amore è Cettina, che del commerciante ucciso era la moglie.

Rondini d'inverno. Sipario per il commissario Ricciardi

Protagonisti di questa nuova avventura del Commissario Ricciardi sono l'attore Michelangelo Gelmi e la moglie, Fedora Marra. Mentre sono sul palco, Gelmi spara, come ogni sera, con una pistola a salve contro Fedora, ma questa volta nel caricatore c'è anche un proiettile vero, che la uccide. Sembra che tuto sia scritto e che l'attore l'abbia fatto volontariamente, ma Ricciardi non ci crede.

Il purgatorio dell'angelo. Confessioni per il commissario Ricciardi

Il fatto che sia maggio non è casuale, pare che questo mese si infili negli animi dei protagonisti di questo nuovo episodio, con Ricicardi che dovrà trovare chi è l'assassino di padre Angelo, parroco amato da tutti e trovato morto a Posillipo, mentre Maione fa i conti con i rapinatori che pare siano diventati sempre più abili. E intanto, Ricciardi deve anche fare i conti col suo cuore.

Il pianto dell'alba. Ultima ombra per il commissario Ricciardi

Questo avrebbe dovuto essere l'ultimo libro della saga di Ricciardi, col Commissario che sembra cambiato rispetto alle vecchie storie, ha sposato Enrica e aspettano un figlio. Ma c'è ancora un caso da risolvere, perché Livia, disperata per questo matrimonio comincia a frequentare il maggiore tedesco Manfred che però a un certo punto diventa scaricabile dai tedeschi e così il guardiaspalla di Livia, Falco trama contro di loro. Manfred verrà ucciso e la donna accusata e a cercare la verità sarà sempre Ricciardi.

Caminito. Un aprile del commissario Ricciardi

All'improvviso, nel 2022 Ricciardi fa il suo ritorno, cercando di scoprire cosa c'è dietro l'omicidio di due amanti in un parco, facendo i conti con trame politiche e cercando di capire se anche la figlia, come lui, può sentire i morti.