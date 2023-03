Il commissario Ricciardi 2: cast, trama e puntate della fiction con Lino Guanciale Dal 6 marzo inizia la seconda stagione de Il commissario Ricciardi con Lino Guanciale. La serie si compone di quattro episodi da 100 minuti ciascuno ed è tratta dai romanzi della serie de “Il commissario Ricciardi” di Maurizio de Giovanni.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Il commissario Ricciardi 2 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dal 6 marzo inizia la seconda stagione de Il commissario Ricciardi con Lino Guanciale. La serie si compone di quattro episodi da 100 minuti ciascuno ed è tratta dai romanzi della serie de "Il commissario Ricciardi" di Maurizio de Giovanni editi da Giulio Einaudi Editore. Continuano le indagini e le vicissitudini sentimentali del commissario della Mobile, Luigi Alfredo Ricciardi. Il commissario, afflitto da una maledizione che ha ereditato da sua madre e chiamata da lui "il Fatto", vede i fantasmi delle persone morte in modo violento, ascoltandone l'ultimo pensiero. La regia è affidata a Gianpaolo Tescari, subentrato ad Alessandro D'Alatri.

Le anticipazioni della prima puntata de Il commissario Ricciardi 2

La prima puntata de Il commissario Ricciardi 2, intitolato "Febbre" dal racconto omonimo, muove dal ritorno del commissario Ricciardi a Napoli, ancora scosso dalla perdita della tata Rosa. C'è un morto a Napoli, al Bancolotto di vicolo della Speranzella: è Gaspare ‘o cecato, l'assistito in grado di ottenere dai defunti i numeri da giocare. Le indagini si concentrano sul conte Palmieri e sulla moglie Bianca, quella che è considerata la donna più bella di Napoli.

La trama della seconda stagione de Il commissario Ricciardi

L'ossessione del commissario Ricciardi: catturare gli assassini. Il tutto condizionato da quella maledizione ereditata dalla madre: il fatto di vedere i fantasmi delle persone morte in modo violento, ascoltandone l'ultimo pensiero. Dopo aver metabolizzato il dolore per la scomparsa della tata Rosa, sostituita dalla sua giovane nipote Nelide, Ricciardi deve affrontare anche la sofferenza per amore. Perché Ricciardi ha paura di fare figli, per non tramandare la sua maledizione: rinuncia quindi all'amore di Enrica, che nel frattempo è corteggiata dal Maggiore tedesco Manfred. Con Ricciardi, tornano tutti i personaggi: il fedele brigadiere Maione, il medico legale Bruno Modo, la sensuale Livia e la new entry, la contessa Bianca Palmieri di Roccaspina.

Il cast: attori e nuovi personaggi

Il cast de Il commissario Ricciardi 2 è fatto da conferme della prima stagione e nuovi ingressi. Ecco la lista completa di attori e personaggi:

Lino Guanciale è il commissario Ricciardi;

Antonio Milo è il brigadiere Maione;

Enrico Ianniello è il dottor Enrico Modo;

Serena Iansiti è Livia;

Maria Vera Ratti è Enrica;

Mario Pirrello è Garzo;

Fabrizia Sacchi è Lucia Maione;

Nunzia Schiano è Rosa;

Adriano Falivene è Bambinella;

Marco Palvetti è Falco;

Fiorenza D'Antonio è Bianca;

Veronica D'Elia è Nelide.

Quante puntate sono e dove vederle in streaming

Il commissario Ricciardi 2 si compone di quattro puntate disponibili anche in streaming on demand e in diretta su RaiPlay.

Lunedì 6 marzo – Prima puntata "Febbre" – ore 21.15;

Lunedì 13 marzo – Seconda puntata "Anime di vetro" – ore 21.15;

Lunedì 20 marzo – Terza puntata "Serenata senza nome" – ore 21.15;

Lunedì 27 marzo – Quarta puntata "Rondini d'inverno" – ore 21.15

I libri che hanno ispirato la fiction de Il commissario Ricciardi

I libri di Maurizio de Giovanni dedicati al commissario Ricciardi sono in tutto 17, divisi tra 13 romanzi e quattro racconti, a loro volta raccolti nel 2017 nella pubblicazione "Una domenica con il commissario Ricciardi". Il primo libro del commissario Ricciardi è stato pubblicato nel 2006 con il titolo "Le lacrime del pagliaccio" da Graus edizioni, poi ripubblicato da Fandango e infine da Einaudi con il titolo "Il senso del dolore. L'inverno del commissario Ricciardi". L'ultimo libro è stato pubblicato nel 2022: "Caminito. Un aprile del commissario Ricciardi".

I romanzi sono:

Il senso del dolore. L'inverno del commissario Ricciardi (2007) La condanna del sangue. La primavera del commissario Ricciardi (2008) Il posto di ognuno. L'estate del commissario Ricciardi (2009) Il giorno dei morti. L'autunno del commissario Ricciardi (2010) Per mano mia. Il Natale del commissario Ricciardi (2011) Vipera. Nessuna resurrezione per il commissario Ricciardi (2012) In fondo al tuo cuore. Inferno per il commissario Ricciardi (2014) Anime di vetro. Falene per il commissario Ricciardi (2015) Serenata senza nome. Notturno per il commissario Ricciardi (2016) Rondini d'inverno. Sipario per il commissario Ricciardi (2017) Il purgatorio dell'angelo. Confessioni per il commissario Riccardi (2018) Il pianto dell'alba. Ultima ombra per il commissario Ricciardi (2019) Caminito. Un aprile del commissario Ricciardi

I racconti sono: