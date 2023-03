Ascolti tv di lunedì 13 marzo, chi ha vinto tra il Grande Fratello Vip e Il commissario Ricciardi 2 Nella serata di lunedì 13 marzo 2023, c’è stata la sfida tra Rai1 e Canale 5, tra Il commissario Ricciardi 2 e il Grande Fratello Vip. Ecco chi ha vinto tra le due principali proposte televisive.

Nella serata di lunedì 13 marzo 2023, c'è stata la sfida tra Rai1 e Canale 5, tra Il commissario Ricciardi 2 e il Grande Fratello Vip. La notizia è che la fiction con Lino Guanciale e Antonio Milo sperimenta per la prima volta un calo dalla prima alla seconda puntata: 3.6 milioni di spettatori per il 19.7 rispetto ai 4 milioni netti per il 21.5% della prima puntata. Il pubblico del Grande Fratello Vip è invece granitico: 2.862.000 spettatori pari al 22.5% di share. Vediamo nel dettaglio, tutti i dati della prima serata della televisione generalista in onda lunedì 13 marzo 2023.

Gli ascolti tv di lunedì 13 marzo 2023

Il Commissario Ricciardi 2 ha vinto la serata di lunedì 13 marzo 2023 con 3.621.000 spettatori netti per il 19.7% di share. L'episodio in onda è stato "Anime di vetro". La prossima puntata si terrà lunedì 20 marzo sempre su Rai1. Il secondo programma più seguito è il Grande Fratello Vip che è stato visto da 2.862.000 spettatori pari al 22.5% di share. Il terzo programma più visto è su Rai2: Stasera tutto è possibile, il game show condotto da Stefano De Martino, è stato visto da 1.432.000 spettatori netti per il 9% di share. Presa Diretta, in onda su Rai3, è stato visto da 1.116.000 spettatori pari ad uno share del 5.8%.

Gli ascolti tv sulle altre reti

Su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine: il format è stato visto da un totale di 834.000 spettatori netti per il 5.1% di share. Su Rete4 Quarta Repubblica ha invece realizzato una media del 4.6% di share per un netto di spettatori di 692.000 spettatori con il 4.6% di share. La figlia del generale ha fatto registrare 410.000 spettatori netti per il 2.2% di share. Bene Little Big Italy che sul Nove è la proposta giusta per il 2.6% di share e 524.000 spettatori netti. 12 anni schiavo, il film di Tv8, è la scelta di 182.000 spettatori netti per l'1% di share.