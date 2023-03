Ascolti tv 20 marzo: chi ha vinto tra il Commissario Ricciardi e il Grande Fratello Vip La sfida agli ascolti tv di lunedì 20 marzo 2023, chi ha vinto tra Il Commissario Ricciardi e il Grande Fratello. Ecco tutti i dati auditel.

A cura di Ilaria Costabile

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Auditel e ascolti tv ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La prima serata di lunedì 20 marzo ha visto scontrarsi, come ormai da quasi sei mesi a questa parte, la fiction di Rai1 con il Grande Fratello Vip su Canale 5. L'appuntamento con la terza puntata de Il Commissario Ricciardi ha conquistato l'attenzione di quasi quattro milioni di telespettatori, un numero in linea con i dati solitamente raccolti dalle fiction della rete ammiraglia della tv pubblica, che confermano come alcuni prodotti riescano a fare breccia nel cuore del pubblico, sebbene non sempre raggiungano le vette di altri titoli che, invece, catturano un interesse più vasto.

GFVip stabile negli ascolti

Il Grande Fratello Vip, invece, rappresenta una sicurezza per Mediaset, dal momento che tra una puntata e l'altra del reality di Canale 5, il numero dei telespettatori resta pressoché uguale, con poco più di due milioni e mezzo di persone incollate allo schermo per assistere alle dinamiche dello show condotto da Alfonso Signorini. Questi dati, portano ad una immediata riconferma del programma, nonostante in questa edizione ci sia stato un malcontento espresso proprio dalla rete, in merito agli atteggiamenti adottati dai concorrenti.

Ascolti tv lunedì 20 marzo 2023

Nella serata di ieri, lunedì 20 marzo 2023, su Rai1 – dalle 21.41 alle 23.35 – la terza puntata della fiction Il Commissario Ricciardi 2 è stata vista da 3.756.000 spettatori segnando il 20.9% di share. Su Canale 5 – dalle 21.51 all’1.26 – la puntata 43 del Grande Fratello Vip 7 è stata la scelta di 2.671.000 spettatori arrivando al 21.6% di share. Su Rai2 l'appuntamento con Stasera Tutto è Possibile ha raccolto davanti al piccolo schermo 1.356.000 spettatori registrando il 9% di share. Su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine è stato visto da 844.000 spettatori con il 5.2% di share. Su Rai3 Presa Diretta ha catturato l'attenzione di 902.000 spettatori contando uno share del 4.9%. Su Rete4 Quarta Repubblica ha segnato 716.000 spettatori guadagnando il 4.9% di share. Su La7 Collateral ha registrato 488.000 spettatori con uno share del 2.6%. Su Tv8 Karate Kid – La Leggenda Continua ha conquistato 333.000 spettatori con il 2% di share.