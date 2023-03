Il commissario Ricciardi 2, anticipazioni seconda puntata del 13 marzo Il commissario Ricciardi 2 va in onda lunedì 13 marzo con la seconda puntata. Il titolo della nuova puntata è Anime di vetro. In questo nuovo episodio i personaggi di Lino Guanciale e Fiorenza D’Antonio si troveranno più vicini.

Le anticipazioni della seconda puntata della nuova fiction Rai Il commissario Ricciardi 2, in onda lunedì 13 marzo. Il titolo della nuova puntata è Anime di vetro. In questo nuovo episodio con Lino Guanciale, Antonio Milo, Fiorenza D'Antonio, Maria Vera Ratti, Serena Iansiti, Enrico Ianniello e Marco Palvetti, il commissario Ricciardi dovrà risolvere un caso di omicidio sotto preghiera del nuovo personaggio femminile, la contessa Bianca Palmieri. Per vedere la seconda puntata de Il commissario Ricciardi 2 in diretta, l'appuntamento è alle ore 21:20 su Rai1.

Nella seconda puntata, la contessa Bianca Palmieri chiede aiuto al commissario Ricciardi per risolvere un caso di omicidio. Il marito è accusato, secondo lei, ingiustamente: a essere assassinato è l’avvocato Piro, trovato riverso sulla scrivania del suo studio. Il commissario Ricciardi si fa convincere a riaprire le indagini, approfondendo così la confidenza con la contessa. Ma il commissario ignora quanto il cuore ferito di una donna innamorata possa diventare pericoloso.

La seconda stagione de Il commissario Ricciardi è cominciata il 6 marzo. La serie si compone di quattro episodi da 100 minuti ciascuno, così come per la prima stagione l'intera serie è tratta dai fortunati romanzi della serie de "Il commissario Ricciardi" di Maurizio de Giovanni, che sono editi da Giulio Einaudi Editore. Proseguono le indagini del commissario della Mobile, Luigi Alfredo Ricciardi (interpretato da Lino Guanciale). Il commissario è colpito da una maledizione che è al tempo stesso un potere portentoso: lui vede i fantasmi delle persone morte in modo violento. Riuscendone ad ascoltare gli ultimi pensieri, lui può quindi risolvere i casi di omicidio. Anche i più intricati. La regia della seconda stagione è affidata a Giampaolo Tescari e non più ad Alessandro D'Alatri