Dove è stato girato il Commissario Ricciardi 2: i luoghi a Napoli della fiction con Lino Guanciale Va in onda su Rai 1 dal 6 marzo 2023 la seconda stagione del commissario Ricciardi con Lino Guanciale protagonista nella Napoli degli anni ’30.

A cura di Clara Salzano

Il commissario Ricciardi 2

Da lunedì 6 marzo torna su Rai 1, alle 21.25, l'appuntamento con Il commissario Ricciardi interpretato da Lino Guanciale. La fiction ispirata ai romanzi di Maurizio De Giovanni, giunta alla seconda stagione, segue le vicende del commissario Luigi Alfredo Ricciardi che risolve i suoi casi grazie ad un intuito e una capacità straordinaria che gli consente di comunicare con i fantasmi delle vittime. Ambientata a Napoli, il commissario Ricciardi 2 è stato girato nell'estate 2022 non solo nel capoluogo partenopeo, tra l‘Università Federico II, il Museo Archeologico di Napoli e la Galleria Principe Umberto, ma anche in altre città campane e a Taranto. Scopriamo le location della serie.

Lino Guanciale nei panni del commissario Ricciardi 2

I luoghi del commissario Ricciardi 2 a Napoli

La fiction di Rai 1 con Lino Guanciale nei panni del commissario Ricciardi è un adattamento televisivo dell’omonima saga di romanzi scritti da Maurizio de Giovanni. Le vicende sono dunque ambientate nella Napoli degli anni 30′ dove accanto agli storici monumenti e i palazzi nobiliari, iniziano a vederci i primi edifici di epoca fascista.

Le irprese del commissario Ricciardi 2

Le riprese della seconda stagione del commissario Ricciardi sono state realizzate nella città storica di cui si riconosce Piazza Plebiscito, vista dal Palazzo Reale. Lo stesso Palazzo Reale di Napoli è stato set della fiction. Inoltre la troupe è stata vista girare al Museo Archeologico di Napoli e nella Galleria Principe Umberto di fronte.

Una scena de il commisario Ricciardi 2

Altre riprese del commissario Ricciardi 2 sono state realizzate all'Università Federico 2, tra il chiostro di San Marcellino, a largo San Marcellino, e nel cortile della Facoltà di Scienze naturali.

Un cortile dell’Università Federico II di Napoli

Nella seconda stagione de il Commissario Ricciardi sono state usate varie nuove location a Napoli, rispetto alla prima stagione della serie, tra queste il Circolo Nazionale dell'Unione, fondato nel 1861 da Carlo Poerio e collocato negli spazi adiacenti al Palazzo reale di Napoli e al Teatro San Carlo.

Il Circolo Nazionale dell’Unione a Napoli

Le location in Campania del commissario Ricciardi 2

Le riprese della seconda stagione del commissario Ricciardi 2 non sono state girate solo a Napoli. In realtà la città partenopea degli anni '30 era difficile da ricostruire per molti set così molte scene sono state girate anche in altre località della Campania come a Capua, tra via Ludovico Abenavolo e corso Gran Priorato di Malta, a Nocera Inferiore con l'ex Caserma Bruno Tofano, a Marcianise, a Castel Volturno e a Recale.

Ex Caserma Bruno Tofano a Nocera Inferiore

Le riprese del commissario Ricciardi 2 a Taranto

Tratta dalla saga letteraria di Maurizio De Giovanni, la fiction il commissario Ricciardi è ambientata principalmente a Napoli ma molte scene della seconda stagione sono state realizzate a Taranto.

Palazzo Stola a Taranto

La troupe del commissario Ricciardi 2 è stata vista girare diverse scene esterne tra le strade di Taranto vecchia e anche molti interni sono stati realizzati negli storici edifici della città pugliese come Palazzo Stola.