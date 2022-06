Il Commissario Ricciardi 2 si gira a Napoli, set tra Museo Archeologico e Galleria Principe Due giorni di riprese il 20 e 21 luglio. Saranno allestite le scenografie degli Anni ’30. Il piano traffico.

A cura di Pierluigi Frattasi

Il Museo Archeologico Nazionale e la Galleria Principe di Napoli diventano set cinematografico per il "Commissario Ricciardi 2", la serie di Rai Uno ispirata ai romanzi di Maurizio De Giovanni, con protagonista l'attore Lino Guanciale, prodotta da Rai Fiction e Clemart, e diretta da Alessandro D'Alatri. Due giorni di riprese, il 20 e 21 luglio prossimi, sono previsti nello spiazzo antistante il colonnato e in via Broggia, che torneranno all'aspetto che avevano negli Anni '30 del Novecento, nei quali è ambientata la storia del poliziotto medium. Per l'occasione saranno allestite apposite scenografie.

Negli scorsi giorni, a Palazzo Fondi, in via Medina, si sono tenuti i casting per le comparse della seconda stagione. Si cercano figurazioni, figurazioni speciali e per i minori.

Il piano traffico

Il Comune di Napoli, intanto, ha predisposto il piano traffico per le riprese di fine luglio. Ecco cosa prevede l'ordinanza:

Per i giorni 20/07/2022 e 21/07/2022:

A) in piazza Museo Nazionale:

1. Sospendere:

l'area di posteggio riservata ai taxi (fronte ingresso Galleria “Principe Umberto”); gli stalli di sosta a pagamento senza custodia (cd “stalli blu”) ubicati dopo l'area per il posteggio taxi di cui al precedente punto a); n° 8 (otto) stalli di sosta a pagamento senza custodia (cd “stalli blu”), lato ingresso Galleria “Principe Umberto”.

2. Istituire:

area di posteggio riservata ai taxi per consentire la sosta degli stessi in conseguenza della sospensione di cui al precedente punto 1.a); divieto di sosta con rimozione coatta in corrispondenza degli stalli sosta a pagamento senza custodia (cd “stalli blu”) di cui al precedente punto 1.c), eccetto per i veicoli e i mezzi d'opera della Società di Produzione della serie tv.

B) in via Broggia: