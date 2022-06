A Napoli si gira il Commissario Ricciardi 2, partono i casting per la serie di Rai Uno Le riprese cinematografiche della seconda stagione in estate. I casting per le comparse si terranno a Palazzo Fondi, a via Medina. Le date.

A cura di Pierluigi Frattasi

A Napoli si torna a girare il "Commissario Ricciardi 2", la fortunata serie di Rai Uno, con protagonista Lino Guanciale, prodotta da Rai Fiction e Clemart, e diretta da Alessandro D'Alatri. Le riprese cinematografiche in città si terranno tra il 4 luglio e il 6 agosto prossimi. Sono partiti, intanto, i casting per la seconda stagione che avverranno a Palazzo Fondi, in via Medina. Si cercano comparse per le figurazioni, figurazioni speciali e per i minori. Sono previste anche prove costumi, visto che la fiction, tratta dai romanzi dello scrittore Maurizio De Giovanni, è ambientata negli Anni '30 del Novecento.

I casting a Palazzo Fondi di via Medina

I casting per fare le comparse nella seconda stagione del Commissario Ricciardi si terranno nelle seguenti date:

Figurazioni semplici e speciali solo adulti nei giorni:

Leggi anche Thibaut Courtois a Positano, ha chiesto a Mishel Gerzig di sposarlo

Mercoledì 15 giugno ore 10-18

Giovedi 16 giugno ore 10-18

Lunedi 20 giugno ore 10-18

Martedi 21 giugno ore 10-18

Uomini 18-79:

-no tatuaggi

-no pircing

-no abbronzatura

-no capelli rasati

-no segni visibili di chirurgia estetica

Donne 18-78:

– Si capelli al naturale senza tinte ne meches

– -no tatuaggi

– -no pearcing

– -no abbronzatura

– -no capelli rasati

– -no segni visibili di chirurgia estetica

Sabato 18 ore 15-18,30

Solo Bambini e bambine accompagnati da almeno un genitore

Maschi anni 7/10

– No Capelli rasati o doppio taglio

– No abbronzatura

– No apparecchio ortodontico

Femmine 10-16

– No abbronzatura

– No apparecchio ortodontico

Presentarsi ai casting con i seguenti documenti in originale :

-carta di identità

-codice fiscale

-iban personale (no deleghe a terzi)

Inoltre per agevolare e sveltire le procedure del casting presentarsi con cartello A4 con :

-nome e cognome

-data di nascita

-residenza

-numero di telefono

-altezza

-taglia

– numero di scarpe

Per altre informazioni si può scrivere a commissarioricciardi2napoli@gmail.com