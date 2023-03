Fiorenza D’Antonio è Bianca Palmieri ne Il Commissario Ricciardi, new entry della seconda stagione Fiorenza D’Antonio è l’attrice che interpreta il nuovo personaggio della seconda stagione de Il commissario Ricciardi. È Bianca Palmieri, new entry della seconda stagione.

Fiorenza D'Antonio è l'attrice che interpreta il nuovo personaggio della seconda stagione de Il commissario Ricciardi. È Bianca, new entry della seconda stagione. Il nome completo del suo ruolo è quello della contessa Bianca Borgati di Roccaspina, moglie del Conte Palmieri, un uomo indebitato e dedito al gioco. Fiorenza D'Antonio è nata a Napoli nel 1992, quindi ha 31 anni. Il suo personaggio compare per la prima volta nel primo episodio "Febbre", tratto dal racconto di Maurizio de Giovanni apparso nell'antologia "Giochi criminali" (Einaudi, 2014), poi inserito nella raccolta di racconti del commissario "L'ultimo passo di tango" (Einaudi, 2017). Il personaggio letterario crescerà diventando protagonista di "Anime di vetro. Falene per il commissario Ricciardi (Einaudi, 2015) fino alla definitiva esplosione nell'ultimo di Ricciardi, "Caminito. Un aprile del commissario Ricciardi (Einaudi, 2022).

Chi è Fiorenza D'Antonio, modella e attrice

Fiorenza D'Antonio è nata a Napoli nel 1992 ed è modella e attrice. È arrivata seconda classificata a Miss Italia nel 2018. Ha studiato dizione e recitazione con Gabriella Cerino, perfezionandosi poi con Massimiliano Bruno e iscrivendosi nel 2021 al Centro sperimentale di Cinematografia di Roma. Ha lavorato con Paolo Sorrentino nel film "È stata la mano di Dio" nel ruolo di Gigliola.

La vita privata di Fiorenza D'Antonio

Al momento non è chiaro se Fiorenza D'Antonio sia o meno fidanzata. Ma fino a poco fa, l'attrice era fidanzata con il regista Fabrizio Acampora. In una intervista al settimanale Vero aveva dichiarato: "Il mio sogno è quello di avere una famiglia con tre figli maschi, perché secondo me sono più facili da crescere. Il mio fidanzato è l’uomo della mia vita. So che ci sposeremo ma prima voglio avviare bene la mia carriera".

La storia di Bianca Palmieri di Roccaspina, nuovo personaggio della fiction

"Bianca Borgati dei marchesi di Zisa, contessa Palmieri di Roccaspina, aveva nel borsellino tre lire e settantacinque centesimi. Il che voleva dire che poteva permettersi di prendere il tram per Poggioreale, sia all'andata che al ritorno". Con queste parole, Maurizio de Giovanni presenta il personaggio di Bianca Palmieri di Roccaspina che sarà assoluta protagonista di "Anime di vetro. Falene per il commissario Ricciardi", laddove chiederà al commissario Ricciardi di riaprire le indagini su un un omicidio già risolto da mesi e che coinvolge proprio suo marito, il conte Palmieri. La storia di Bianca Palmieri si evolverà e proseguirà fino all'ultimo libro pubblicato da Maurizio de Giovanni, "Caminito. Un aprile del commissario Ricciardi".