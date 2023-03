Arturo Muselli è il Conte Palmieri ne Il Commissario Ricciardi 2: carriera e vita privata dell’attore Arturo Muselli è il Conte Palmieri ne Il Commissario Ricciardi 2: il nuovo personaggio della fiction tratta dalla saga di romanzi dello scrittore Maurizio de Giovanni. Un nuovo ruolo per l’attore che fu SangueBlu in Gomorra.

Arturo Muselli è il Conte Palmieri ne Il Commissario Ricciardi 2: il nuovo personaggio della fiction tratta dalla saga di romanzi dello scrittore Maurizio de Giovanni. Interpreta il marito della contessa Bianca Borgati di Roccaspina, personaggio che nella fiction è invece interpretato da Fiorenza D'Antonio. Il personaggio di Arturo Muselli è quello del conte caduto in rovina, tra debiti di gioco e malaffare. L'attore è già noto per aver interpretato il ruolo di Enzo Sangueblu nella fortunata Gomorra – La serie, tratta dal romanzo di Roberto Saviano.

Chi è Arturo Muselli, da Sangue in blu in Gomorra a Il Commissario Ricciardi

Arturo Muselli è un attore nato a Napoli il 3 giugno 1983. Si è formato presso il Teatro Permanente di Napoli e ha debuttato nel 2002 con "L'Orso" di Anton Cechov e "Proibito" di Tennessee Williams per la regia di Maria Benoni. È stato un educatore teatrale nel carcere minorile di Nisida. È laureato in Lettere Moderne con specialistica in Filologia Moderna presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II. È un grande appassionato di fotografia. Al cinema ha recitato per Paolo Sorrentino nel film "Le conseguenze dell'amore", che segna anche il suo debutto. È stato nel cast de "La tenerezza" di Gianni Amelio e de "La parrucchiera" di Stefano Incerti. In televisione ha fatto parte de "La squadra", "Carabinieri 3", "Un Posto al Sole", "Squadra mobile 2" e "Provaci ancora prof. 6". È anche uno dei co-protagonisti della fiction di Rai1 "Resta con me" nel ruolo di Marco Palma.

La vita privata di Arturo Muselli

Riguardo la vita privata di Arturo Muselli si conosce ancora molto poco, considerato che tiene molto alla sua privacy. Non sono note informazioni circa il suo status sentimentale. Il suo profilo Instagram @artus_ si compone di 176mila follower.