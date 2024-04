Sandokan con Can Yaman, riprese al via il 22 aprile: trama e cast con Alessandro Preziosi e Ed Westwick

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

La trama e il cast della serie Sandokan con Can Yaman

Da lunedì 22 aprile, avranno inizio le riprese della serie Sandokan prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction. In queste ore è stato svelato il cast. Il protagonista, come risaputo, sarà l'attore turco Can Yaman. Con lui ci saranno attori come Alessandro Preziosi e il divo di Gossip Girl Ed Westwick. La serie, adattamento della saga nata dalla penna di Emilio Salgari, è diretta da Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo. Andrà in onda su Rai1, ma sarà distribuita in tutto il mondo.

Il cast di Sandokan: attori e personaggi

Can Yaman interpreta Sandokan, la Tigre della Malesia;

Alanah Bloor interpreta Marianna, la perla di Labuan;

Ed Westwick interpreta l'antagonista Lord Brooke;

Alessandro Preziosi interpreta Yanez de Gomera;

Nel cast anche John Hannah, attore che abbiamo già visto in progetti come Quattro matrimoni e un funerale, The last of us, Sliding Doors e La Mummia, ma anche Madeleine Price, Gilberto Gliozzi, Mark Grosy e Samuele Segreto, ex volto di Amici e protagonista del film Stranizza d’amuri.

Sandokan, la trama della serie con Can Yaman

Nel cast di Sandokan anche Samuele Segreto, ex volto di Amici

Nella serie Sandokan, nata da un'idea di Luca Bernabei, gli spettatori assisteranno alle origini dell'amatissimo personaggio. Nell'incantevole scenario di Borneo, Sandokan vive circondato da tribù, combatte per sé stesso e per la sua ciurma di pirati tra cui l'amico Yanez. La sua vita cambia quando conosce Marianna, figlia del console britannico di Labuan. Un amore contrastato il loro. Le nobili origini di lei si scontrano con lo spirito avventuriero di lui. Sandokan, poi, scopre di essere figlio di un antico re guerriero e la sua vita cambia. Può fare affidamento su Marianna e su Yanez, mentre il terribile Lord Brooke gli dà la caccia.

Dove sarà girato Sandokan: le location della serie

Le riprese, che avranno inizio lunedì 22 aprile, si terranno a Formello ma non solo. Anche tra il Lazio e la Toscana, fino alla Calabria e all'incantevole isola di Reunion. Piccola curiosità: la colonia inglese di Labuan è stata costruita a Lamezia Terme grazie alla collaborazione con la Film Commission e la Regione Calabria.