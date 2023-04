Il cast di Beautiful in Italia: il 15, 16 e 17 maggio gli attori gireranno una puntata a Roma Il cast di Beautiful torna in Italia a 10 anni dalle scene girate in Puglia. A partire dal 15 maggio, 7 attori sbarcheranno a Roma per tre giorni di riprese. Tra le location è prevista Piazza Navona.

A cura di Stefania Rocco

Il cast di Beautiful torna in Italia. A 11 anni dalle scene girate in Puglia (le nozze di Hope e Liam furono girate tra Polignano a mare, Alberobello e Fasano) e a 21 da quelle girate tra Portofino e Camogli nel 2002, 7 degli attori principali della soap torneranno in Italia per tre giorni di riprese. Secondo quanto riporta The Hollywood Reporter Roma, proprio la capitale è stata scelta dagli sceneggiatori della serie. Le scene previste saranno girate tra il Colosseo, Piazza Navona e Piazza di Spagna. Probabile uno spostamento della troupe al Gianicolo e a in altri punti strategici della città.

Quali attori di Beautiful arriveranno a Roma

Sono 7 gli attori che voleranno in Italia per girare le scene che avranno per location alcuni dei luoghi più belli di Roma. Si tratta di Katherine Kelly Lang (Brooke), Thorsten Kaye (Ridge), Jacqueline MacInnes Wood (Steffy), Annika Noelle (Hope), Scott Clifton (Liam), Matthew Atkinson (Thomas), Lawrence Saint-Victor (Carter). Ad accompagnarli ci sarà lo storico produttore e storico della soap opera Bradley Bell. Sarebbe stato proprio quest’ultimo a scegliere Roma per il suo “efficace romanticismo”. Gli attori saranno in città il 15,16 e 17 maggio. Sarebbero già in corso i casting per selezionare le comparse che prenderanno parte alle riprese delle puntate italiane, in onda su Canale5 solo il prossimo anno.

Il cast di Beautiful alloggerà all’Hotel Plaza

Per girare le scene che andranno a comporre le puntate italiane di Beautiful il cast indosserà solo brand locali. Gli attori alloggeranno all’Hotel Plaza. Si tratta dello stesso hotel già scelto dai produttori della soap nel 1991, anno in cui parte del cast fu ospite della Rai che trasmetteva gli episodi. Secondo The Hollywood Reporter Roma sarebbero previsti un omaggio ai doppiatori italiani della serie e un’apparizione di alcuni volti noti italiani.