Filippo Bisciglia diventa attore, sarà nel cast del film Ancora più sexy: “Serviva il re dei falò di confronto”

Filippo Bisciglia diventa attore. La notizia, come appreso da Fanpage.it, è stata resa nota durante la presentazione dei nuovi titoli di Amazon Prime Video per la stagione 2025/2026, in cui sono stati svelati i contenuti della piattaforma tra film, serie e programmi di intrattenimento. Il conduttore sarà nel cast del sequel di Pensati Sexy, film diretto da Michela Andreozzi con protagonista Diana Del Bufalo, il secondo capitolo si chiamerà Ancora più sexy e come co-protagonista ci sarà anche Mario Ermito.

Filippo Bisciglia sarà la guida della new entry Mario Ermito

Si chiamerà Ancora più sexy, il sequel della commedia in cui un'impacciata e timida Maddalena, interpretata da Diana Del Bufalo, dopo le lezioni di seduzione da parte di una regina della sensualità come Valentina Nappi, che funge da sua consigliera, tornerà con un secondo capitolo che promette non poche scanzonate risate. Al ruolo ricoperto dall'attrice di film a luci rosse, si contrappone quello di Filippo Bisciglia, che sarà invece la "coscienza" della new entry del cast, ovvero Mario Ermito. L'attore pugliese parlando del suo personaggio, racconta anche il ruolo che avrà il conduttore di Temptation Island:

È un modo per tirarmi fuori dalle relazioni tossiche. Bruno non ha vissuto con dei punti di riferimento, di una famiglia unita, quindi lui pensa che i rapporti si vivano così, in maniera molto tossica. L’incontro con Maddalena servirà a fargli capire tante cose, e Filippo è il mio angelo guida, che mi dice “guarda Bruno ma cerca di comportarti meglio, l’amore non è quello che sei abituato a vivere”, mi porterà in una direzione nuova per Bruno, che porterà nuove consapevolezze.

La regista spiega come è stato scelto Filippo Bisciglia

A questo proposito è intervenuta anche la regista, Michela Andreozzi, che ha raccontato come sia arrivata al nome del conduttore romano. Pensando al personaggio di Bruno, infatti, è stata fatta un'associazione immediata con uno dei programmi televisivi più seguiti di sempre il cui fulcro sono, ovviamente, le relazioni amorose: