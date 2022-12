Ginevra tra le braccia di Antonino al GF Vip, alla domanda sul fidanzato: “Sono affari miei” Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini dopo la puntata hanno trascorso diverse ore insieme, al GF Vip i Gin Tonic hanno avuto modo di chiarirsi sulle incomprensioni degli ultimi mesi: “Hai sminuito il nostro rapporto”. La cantante non ha voluto svelare dettagli sulla sua relazione con Edoardo Casella.

A cura di Gaia Martino

I Gin Tonic sono tornati ad essere uniti. Alfonso Signorini ha permesso a Antonino Spinalbese di poter riabbracciare Ginevra Lamborghini a circa due mesi dalla squalifica: ieri sera nel corso della puntata ha fatto nuovamente il suo ingresso in qualità di ospite. Dopo aver chiarito con Oriana Marzoli, l'hair stylist non ha perso tempo: fino alle prime ore del mattino è stato in cucina a chiacchierare con la cantante che non ha voluto rispondere alla domanda sul fidanzato.

La risposta di Ginevra Lamborghini sul fidanzato

Erano in cucina insieme ad Antonella Fiordelisi quando Antonino ha tirato a sé la sua nuova inquilina per abbracciarla. "Ma sei ancora fidanzata?" è stata la domanda dell'influencer campana, "Che palle ste domande, perché volete sapere queste cose? Non sono fatti vostri, non dò notizie dall'esterno. Fatevi i ca**i vostri", la risposta con tono scherzoso. "È nella casa adatta" la replica piccata di Antonino.

Dopo in veranda con Tavassi, Antonino ha espresso la sua volontà di non voler andare a dormire nonostante fossero le sei del mattino: "Ma c'è Ginevra".

Il confronto tra Antonino e Ginevra

Dopo, in veranda, Ginevra e Antonino hanno avuto modo di confrontarsi su cosa è successo mentre erano lontani. L'hair stylist ha spiegato di non aver mai avuto un attrazione fisica nei confronti di Giaele De Donà: "Con lei non c'era quella cosa fisica lì, vidi il modo in cui eravamo vicini. Non c'era quella roba, non c'era malizia. Io per come sono fatto, siccome poi ci vado a riflettere, pensai "ora mi sono fidanzato con lei che è fidanzata a suo tempo". Ginevra ha così detto la sua, spiegando di esserci rimasta male quando ha visto il suo (ex) inquilino sminuire il loro rapporto: "Sono ingenua, devo svegliarmi. Pensai che avevamo confidenza, mi sono sentita come se avessi vissuto una cosa ed era in realtà tutto nella mia testa, la nostra amicizia. Io non metto alla prova, io prendo quello che uno mi dà. Se uno mi pugnala, farà male ma…Poi ci sono rimasta male quando dicesti che per te ero come "una sconosciuta". Spinalbese le ha spiegato che gli sembrava fossero passati anni dal loro ultimo incontro, per questo usò quella parola.